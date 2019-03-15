Готовим зонты и солнцезащитные очки: какой будет погода на выходных

Погода в Украине 16 и 17 марта будет дождливой и солнечной (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине на выходных будет контрастной - дождь со снегом сменится потеплением

Погода в Украине на выходных приготовит несколько сюрпризов. В субботу, 16 марта, синоптики предрекают дождливо-ветреный коллапс, в честь чего даже было объявлено штормовое предупреждение с "желтым уровнем опасности". А в воскресенье, 17 марта, на значительной части страны будет достаточно тепло, сухо и спокойно.

Итак, к чему же стоит приготовиться украинцам в субботу, если все же дела заставят вас покинуть дом в выходной день. Синоптики советуют прихватить с собой зонт, поскольку мокро будет повсюду - где-то больше, где-то меньше - всю ситуацию можно увидеть на погодной карте.

Несмотря на дожди, а ночью - со снегом, температура днем будет довольно приемлемой: на Западе +7... +11, на Востоке, Севере и в Центре от +6 до +10, а на Юге - от +9 до +13 тепла. Ночью поморозит - "достанется" и жителям Запада, и Северо-Востока - будет до -2 мороза.

Ситуацию также омрачит западный и юго-западный ветер, который будет задувать с интенсивностью 15-20 метров в секунду повсюду, кроме Запада (25-28 м/с) - жителям этого региона нужно быть крайне внимательными - воспоминания об урагане в понедельник, 11 марта, еще свежи.

Погода в Украине 16 марта (фото: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 17 марта, погодная ситуация улучшится - Центр, Юг и Север пригреет солнышко, так что можно будет смело доставать солнцезащитные очки. На Западе будет облачно с небольшими дождями, слегка поморосит и на Востоке страны.

Ветер будет умеренным - 7-12 метров в секунду. На Западе существенно потеплеет - от +10 до +16 тепла. Пригреет солнышко и столицу - тут ожидается от +8 до +10 днем. Ночных морозов уже не ожидается, но будет достаточно свежо - от +2 до +4 тепла.

Погода в Украине 17 марта (фото: meteo.gov.ua)

К слову, синоптики прогнозируют, что тенденция к потеплению продолжится и в понедельник, 18 марта. В этот день Укргидрометцентр обещает +17 в Киеве.

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