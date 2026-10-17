Реакції Threads на прем'єру шоу "Холостяк" з баскетболістом Кравцовим: жарти про курку Лариску та спорткар

Прем'єра 15-го сезону "Холостяка" відбулася 16 жовтня, а вже наступного дня користувачі соцмереж узялися обговорювати найяскравіші моменти першого випуску. Цього разу приводів для жартів вистачало: від незвичних знайомств і подарунків до курки Лариси та ситуацій, у яких головний герой опинявся в не зовсім романтичному становищі.

Дитина, яка не хоче спати

Одна з учасниць вирішила вразити В'ячеслава Кравцова співом. Знайомство вийшло настільки емоційним, що Холостяк навіть носив дівчину на руках.

Утім, у глядачів ця сцена викликала зовсім інші асоціації. Один із мемів влучно передав знайому багатьом батькам ситуацію.

Були й ті, хто порівняв її спів із комариним дзижджанням.

Меми про "Холостяка" в соцмережах (скриншот)

Розмова пішла про "болячки"

Ще одна учасниця, яка займається баскетболом, під час знайомства почала розповідати про себе та свої травми. До розмови долучився і В'ячеслав, тож замість звичного романтичного флірту глядачі побачили бесіду на тему здоров'я.

Користувачі Threads одразу знайшли цьому знайому життєву паралель: "Коли з подружкою мекнули по п'ятдесят і розмова пішла про болячки".

Усмішка на мільйон і картина з особливим підтекстом

Одна з учасниць запам'яталася широкою усмішкою, демонструючи зуби, а на знайомство з Холостяком вона прийшла ще й із картиною.

Такий вихід точно не залишився непоміченим. Адже на першій вечірці кожна дівчина намагалася знайти власний спосіб привернути увагу Кравцова - і подарунок став частиною цього знайомства.

Зустрічі випускників

Інша дівчина вирішила підкреслити свій статус ще до знайомства з "холостяком": вона приїхала на спорткарі.

У соцмережах такий ефектний вихід легко уявити в зовсім іншому контексті - наприклад, на зустрічі випускників, коли хтось вирішує продемонструвати, як склалося його життя після школи.

Саме цю ситуацію й обіграв мем: "Та сама однокласниця на зустрічі випускників".

Курка Лариса теж прийшла шукати кохання?

Серед усіх незвичних знайомств першого випуску окрему увагу привернула курка Лариса. Учасниця Катерина Дойчева прийшла з домашньою улюбленицею, тож звичайне знайомство перетворилося на один із найбільш обговорюваних моментів вечора.

Здається, у Лариси є всі шанси стати окремою зіркою сезону. Принаймні меми про неї вже можуть змагатися за увагу з жартами про самого "холостяка".

Меми про курку Лариску (скриншот)

"Третій зайвий"

Учасниця Дар'я Харитонова прийшла на знайомство з В'ячеславом не сама, а зі своїм партнером із бальних танців. Разом вони виконали румбу, а "холостяку" залишилося спостерігати за їхньою взаємодією збоку.

Глядачі помітили, наскільки незручно він почувався в цій ситуації. Один із мемів чудово передав це відчуття: "Це я дивлюсь, як моя кішка вимазується у пилюці, яку я щойно підмела".

Кравцов залазить у спорткар - момент, який породив цілу хвилю мемів

Але якщо попередні епізоди лише розігріли користувачів Threads, то одна ситуація зі спорткаром стала окремим приводом для жартів.

Під час прем'єрного випуску В'ячеслав Кравцов спробував сісти в низький спортивний автомобіль. З огляду на зріст баскетболіста - 212 сантиметрів, звичайна для багатьох дія перетворилася на справжній квест. І саме цей момент глядачі взялися розбирати на меми.

Користувачі Threads почали вигадувати власні пояснення побаченому, порівнювати ситуацію з повсякденними незручностями та жартувати про те, як непросто вміститися в компактне авто, коли ти настільки високий.

Схоже, після першого випуску в 15-го сезону "Холостяка" вже є кілька вірусних моментів. Але саме спроба Кравцова поміститися в спорткар, судячи з реакцій у соцмережах, має всі шанси стати головним мемом прем'єри.

Меми користувачів Threads