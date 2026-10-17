Реакции Threads на премьеру шоу "Холостяк" с баскетболистом Кравцовым: шутки о курице Лариске и спорткаре

Премьера 15-го сезона "Холостяка" состоялась 16 октября, а уже на следующий день пользователи соцсетей принялись обсуждать самые яркие моменты первого выпуска. В этот раз поводов для шуток хватало: от необычных знакомств и подарков до курицы Ларисы и ситуаций, в которых главный герой оказывался в не совсем романтичном положении.

Ребенок, который не хочет спать

Одна из участниц решила поразить Вячеслава Кравцова пением. Знакомство получилось столь эмоциональным, что Холостяк даже носил девушку на руках.

Впрочем, у зрителей эта сцена вызвала совсем другие ассоциации. Один из мемов точно передал знакомую многим родителям ситуацию.

Были и те, кто сравнил ее пение с комариным жужжанием.

Мемы о "Холостяке" в соцсетях (скриншот)

Разговор пошел о "болячках"

Еще одна участница, занимающаяся баскетболом, во время знакомства начала рассказывать о себе и своих травмах. К разговору присоединился и Вячеслав, и вместо привычного романтического флирта зрители увидели беседу на тему здоровья.

Пользователи Threads сразу нашли этому знакомую жизненную параллель: "Когда с подружкой мекнули по пятьдесят и разговор пошел о болячках".

Улыбка на миллион и картина с особым подтекстом

Одна из участниц запомнилась широкой улыбкой, демонстрируя зубы, а на знакомство с Холостяком она пришла с картиной.

Такой выход точно не остался незамеченным. Ведь на первой вечеринке каждая девушка пыталась найти свой способ привлечь внимание Кравцова - и подарок стал частью этого знакомства.

Встречи выпускников

Другая девушка решила подчеркнуть свой статус еще до знакомства с холостяком: она приехала на спорткаре.

В соцсетях такой эффектный выход легко представить в совершенно ином контексте - например, на встрече выпускников, когда кто-то решает продемонстрировать, как сложилась его жизнь после школы.

Именно эту ситуацию и обыграл мем: "Та самая одноклассница на встрече выпускников".

Курица Лариса тоже пришла искать любовь?

Среди всех необычных знакомств первого выпуска особое внимание привлекла курица Лариса. Участница Екатерина Дойчева пришла с домашней любимицей, поэтому обычное знакомство превратилось в один из самых обсуждаемых моментов вечера.

Похоже, у Ларисы есть все шансы стать отдельной звездой сезона. По крайней мере, мемы о ней уже могут тягаться за внимание с шутками о самом "холостяке".

Мемы о курице Лариске (скриншот)

"Третий лишний"

Участница Дарья Харитонова пришла на знакомство с Вячеславом не сама, а со своим партнером по бальным танцам. Вместе они выполнили румбу, а "холостяку" осталось наблюдать за их взаимодействием со стороны.

Зрители заметили, насколько неудобно он чувствовал себя в этой ситуации. Один из мемов прекрасно передал это ощущение: "Это я смотрю, как моя кошка вымазывается в пыли, которую я только что подмела".

Кравцов влезает в спорткар - момент, породивший целую волну мемов

Но если предыдущие эпизоды только разогрели пользователей Threads, то одна ситуация со спорткаром стала отдельным поводом для шуток.

В ходе премьерного выпуска Вячеслав Кравцов попытался сесть в низкий спортивный автомобиль. Учитывая рост баскетболиста - 212 сантиметров, обычное для многих действие превратилось в настоящий квест. И именно в этот момент зрители принялись разбирать на мемы.

Пользователи Threads начали придумывать свои объяснения увиденному, сравнивать ситуацию с повседневными неудобствами и шутить о том, как непросто уместиться в компактное авто, когда ты настолько высок.

Похоже, после первого выпуска в 15 сезоне "Холостяка" уже есть несколько вирусных моментов. Но именно попытка Кравцова поместиться в спорткар, судя по реакциям в соцсетях, имеет все шансы стать главным мемом премьеры.

Мемы пользователей Threads