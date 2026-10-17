Фаршированные кабачки под творожной корочкой: пошаговый рецепт от редактора Styler (фото)

Кабачки хорошо подходят для фарширования, поскольку обладают нейтральным вкусом и сочетаются с мясом , овощами и сыром. Один из способов - наполнить их фаршем и запечь до мягкости под творожной корочкой.

Как приготовить кабачки с фаршем по рецепту кулинарного автора Виктории Ваков и какую вариацию блюда приготовила редактор Styler Анастасия Остапова - читайте дальше.

Кабачки с фаршем по рецепту Виктории Ваков

Кулинарный автор Виктория Ваков поделилась рецептом кабачков с фаршем и сыром, которые запекаются в духовке.

Автор предлагает разрезать кабачки вдоль и сделать из них своеобразные "лодочки". Мякоть при этом не выбрасывают - она становится частью мясной начинки вместе с луком, чесноком и томатной пастой.

Что понадобится

4 кабачки

400 г мясного фарша

1 луковица

2 зубчика чеснока

100 г томатной пасты

100 г твердого сыра

1 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. соли

½ ч. л. черного молотого перца

10 г петрушки

Как приготовить

Кабачки помойте, разрежьте пополам вдоль и выберите середину. Старайтесь оставить примерно сантиметровый слой мякоти у кожуры, чтобы "лодочки" не развалились в духовке.

Вынутую серединку мелко порежьте - она еще понадобится.

Измельчите лук и чеснок. Разогрейте на сковороде оливковое масло и готовьте лук 3-4 минуты. Добавьте чеснок примерно на 30 секунд.

К овощам выложите фарш. Разбивая его лопаткой, обжаривайте 6-8 минут.

Затем уложите измельченную мякоть кабачков и томатную пасту, приправьте солью и перцем. Оставьте начинку на огне примерно на 5 минут.

Духовку разогрейте до 190 градусов. Наполните кабачковые половинки мясной смесью, сверху распределите натертый творог.

Запекайте около 35 минут. Перед подачей автор советует добавить свежую петрушку.

Моя вариация рецепта

Я сохранила главное сочетание - кабачок, мясо и сыр, но изменила форму, начинку и сам способ запекания.

Кабачки нарезала поперек, а не вдоль, чтобы получить небольшие "чашечки". Для начинки взяла охлажденный свиной фарш, а в форму добавила овощную подливку с морковью, луком и замороженным зеленым горошком.

Есть еще одно важное отличие от базового рецепта: свиной фарш я предварительно не обжаривала. Приправила его и сразу наполнила чашечки кабачков, поэтому во время запекания важно проверить готовность именно мясной начинки.

Продукты для вариации

3 средние кабачки

400-500 г охлажденного свиного фарша

1 большая морковь

1 луковица

50-70 г замороженного зеленого горошка

2 ст. л. томатной пасты

100-120 г твердого сыра

200-250 мл воды

2 ст. л. масла

соль

черный молотый перец

паприка.

Формируем кабачковые "чашечки"

Кабачки нужно промыть и порезать поперек на кусочки диаметром примерно 4-5 см.

Средину каждого кусочка выбрать ложкой, но не насквозь. Снизу должен остаться слой мякоти, удерживающий начинку внутри.

Стенки также не следует делать слишком тонкими. При запекании кабачок станет мягче, поэтому чашечки должны сохранять форму.

Выбранную мякоть кабачков в этой вариации я к начинке не прибавляла.

Подготовленные кабачки наполнила охлажденным свиным фаршем, предварительно приправленным солью, перцем и паприкой. Фарш перед этим не обжаривала.

Готовим овощную подливку

Лук мелко порежьте, а морковь натрите.

На растительном масле сначала допустите лук. Когда она станет мягкой, добавьте морковь и подержите овощи еще несколько минут.

Затем положите томатную пасту, влейте воду и перемешайте. Добавить замороженный зеленый горошек, соль и перец.

Подливки не нужно сильно испарять. Часть жидкости будет оставаться в форме и поможет кабачкам стать мягкими во время запекания.

Собираем блюдо

Фаршированные кабачки выложите в форму. Овощную смесь распределите между ними, а часть моркови с горошком можно выложить непосредственно на начинку.

Так выглядели мои кабачки после добавления овощной подливки.

Кабачки со свиным фаршем и овощной подливкой (фото: Анастасия Остапова)

После этого натрите сыр и щедро посыпьте им верхушки кабачков.

Кабачки перед отправкой в духовку (фото: Анастасия Остапова)

Сколько запекать кабачки с фаршем

Форму поставьте в духовку и запекайте 30-40 минут при температуре 180-200 градусов в режиме верх-низ.

Поскольку в моем варианте используется сырой свиной фарш, ориентироваться только на мягкость кабачка или румяную сырную корку не стоит. Готовность мясной начинки следует проверить отдельно.

Кабачок в готовом блюде легко прокалывается ножом, но при этом сохранять форму.

После духовки дайте блюду постоять около 5 минут и только потом подавайте.

Фаршированные кабачки со свиным фаршем под творожной корочкой (фото: Анастасия Остапова)

Несколько нюансов, влияющих на результат

Для такого способа удобнее брать кабачки примерно одинакового диаметра. Тогда чашечки будут схожи и будут готовиться равномернее.

Не следует слишком плотно наполнять их сырым фаршем. Чем больше мясо внутри, тем больше времени может потребоваться для его полного приготовления.

С подливкой тоже важно не переусердствовать. Кабачки сами выделяют влагу при запекании, поэтому полностью заливать их соусом не нужно.

После запекания чашечки кабачка сохраняют форму, поэтому их удобно подавать поштучно, дополнив овощной подливкой из формы.

Важно: блюдо содержит молочные продукты из-за твердого сыра, поэтому людям с непереносимостью лактозы или аллергией на молочные белки следует учесть это во время приготовления и при необходимости выбрать соответствующую альтернативу.