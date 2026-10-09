Снеки к фильму: простой рецепт двух закусок с рисовой бумагой (видео)

Если хочется полакомиться чем-нибудь хрустящим под фильм, можно приготовить эти снеки. Они представляют собой полезную малокалорийную закуску, которая готовится без добавления масла.

Как приготовить такие снеки, рассказывает Styler со ссылкой на видео пользователя _ilona.sv со страницы в Instagram .

Ингредиенты

рисовая бумага - 90 г

крабовые палочки - 5 шт.

фарш из куриного филе - 250 г

желток - 1 шт.

кунжут и итальянские травы (по желанию) по вкусу

соль и перец

Как приготовить

Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите противень пергаментом.

Посолите и поперчите куриный фарш, тщательно перемешайте.

Окунуть лист рисовой бумаги в холодную воду на 2-3 секунды и перенести на доску. Как объясняет кулинарный автор Наги Маэхаши , сначала он может оставаться немного жестким, но размягчится, пока вы будете выкладывать начинку. Если отдельные участки остались жесткими, слегка смочите их пальцами.

Выложите крабовую палочку и заверните рулетиком. Так же сформируйте остальные снеки с этой начинкой.

Для второго варианта выложите на смоченную рисовую бумагу небольшое количество куриного фарша и заверните. Распределяйте начинку равномерно, чтобы рулетики не были слишком толстыми.

Нарежьте заготовки на небольшие кусочки и выложите на противень, оставляя немного места.

Смажьте сверху желтком, посыпьте кунжутом и травами.

Выпекайте примерно 20 минут до золотистой корочки. Время зависит от размера кусочков и духовки. В снеках с курицей проверьте готовность начинки кухонным термометром - по рекомендациям Министерства сельского хозяйства США температура в центре должна достичь не менее 74 градусов.

Как сделать снеки вкуснее