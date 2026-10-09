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Главная Вкусно Грибной паштет со сливочным маслом: простой рецепт нежной закуски (видео)
Вкусно 09 октября 2026 · 10:37
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Грибной паштет со сливочным маслом: простой рецепт нежной закуски (видео)

Обычные шампиньоны могут стать основой для нежной закуски, которая украсит даже праздничный стол
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Грибной паштет со сливочным маслом: простой рецепт нежной закуски (видео)

Домашний паштет из шампиньонов с плавленым сыром и сливочным маслом (фото: Styler)

Грибы, обжаренные овощи, немного плавленого сыра и сливочное масло - из этого простого набора продуктов можно приготовить нежный паштет для бутербродов. Он получается однородным благодаря блендеру, а пласт растопленного масла сверху помогает создать аппетитную завершающую нотку.

Styler со ссылкой на видео со страницы valeria_pytel в Instagram поделится рецептом грибного паштета, который будет хорошо смаковать как со свежим хлебом, так и гренками или тостами.

Что нужно для грибного паштета

Для приготовления закуски подойдут обычные шампиньоны, которые хорошо сочетаются с морковью, луком и сливочными продуктами.

Ингредиенты:

  • шампиньоны - 350 г;
  • лук - 1 шт.;
  • морковь - 1 шт.;
  • плавленый творог - 2 ст. л.;
  • сливочное масло - 60 г;
  • соль и перец - по вкусу.

Как приготовить паштет из шампиньонов

Подготовьте овощи.

Очистите лук и нарежьте средними кусочками. Обжарьте ее на сковороде, а затем добавьте морковь, натертую на большой терке.

Добавьте грибы.

Используйте предварительно отварные шампиньоны, нарезанные кусочками. Перемешайте их с овощами и тушите около 15 минут.

Сделайте массу однородной.

Переложите грибную смесь в подходящую емкость, добавьте плавленый творог, соль и перец. Перебейте все блендером до ласковой смеси.

Переведите в форму.

Распределите паштет в форме или контейнере, в котором планируете хранить его.

Добавьте сливочное масло.

Растопите масло и полейте им поверхность паштета. Оставьте закуску охлаждаться, а затем поставьте в холодильник до полного охлаждения.

С чем подавать грибной паштет

Самый простой вариант - намазать паштет на ломтик свежего хлеба или подсушенный тост. Также он будет хорошо подходить к ржаным гренкам, несладким крекерам или хрустящим багетам.

В то же время, чтобы вкус грибов ощущался более отчетливо, можно выбрать хлеб с нейтральным вкусом и не перегружать закуску дополнительными специями.

(!) Обратите внимание, что по рекомендациям USDA готовые блюда нужно убирать в холодильник не позднее чем через два часа после приготовления. Сливочное масло сверху не заменяет охлаждение и не делает паштет пригодным для длительного хранения при комнатной температуре.

Приятного аппетита!

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