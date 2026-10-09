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Смачно 09 жовтня 2026 · 10:37
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Грибний паштет із вершковим маслом: простий рецепт ніжної закуски (відео)

Звичайні печериці можуть стати основою для ніжної закуски, яка прикрасить навіть святковий стіл
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Грибний паштет із вершковим маслом: простий рецепт ніжної закуски (відео)

Домашній паштет із печериць із плавленим сиром і вершковим маслом (фото: Styler)

Гриби, обсмажені овочі, трохи плавленого сиру та вершкове масло - з цього простого набору продуктів можна приготувати ніжний паштет для бутербродів. Він виходить однорідним завдяки блендеру, а шар розтопленого масла зверху допомагає створити апетитну завершальну нотку.

Styler з посиланням на відео зі сторінки valeria_pytel в Instagram поділиться рецептом грибного паштету, який гарно смакуватиме як зі свіжим хлібом, так і грінками або тостами.

Що потрібно для грибного паштету

Для приготування закуски підійдуть звичайні печериці, які добре поєднуються з морквою, цибулею та вершковими продуктами.

Інгредієнти:

  • печериці - 350 г;
  • цибуля - 1 шт.;
  • морква - 1 шт.;
  • плавлений сир - 2 ст. л.;
  • вершкове масло - 60 г;
  • сіль і перець - до смаку.

Як приготувати паштет із печериць

Підготуйте овочі.

Очистьте цибулю та наріжте середніми шматочками. Обсмажте її на сковороді, а потім додайте моркву, натерту на великій тертці.

Додайте гриби.

Використовуйте попередньо відварені печериці, нарізані шматочками. Перемішайте їх з овочами та тушкуйте приблизно 15 хвилин.

Зробіть масу однорідною.

Перекладіть грибну суміш у відповідну ємність, додайте плавлений сир, сіль і перець. Перебийте все блендером до ніжної консистенції.

Перекладіть у форму.

Розподіліть паштет у формі або контейнері, у якому плануєте його зберігати.

Додайте вершкове масло.

Розтопіть масло та полийте ним поверхню паштету. Залиште закуску охолоджуватися, а потім поставте в холодильник до повного охолодження.

З чим подавати грибний паштет

Найпростіший варіант - намастити паштет на скибочку свіжого хліба або підсушений тост. Також він добре пасуватиме до житніх грінок, несолодких крекерів чи хрусткого багета.

Водночас, щоб смак грибів відчувався виразніше, можна обрати хліб із нейтральним смаком і не перевантажувати закуску додатковими спеціями.

(!) Зверніть увагу, що за рекомендаціями USDA, готові страви потрібно прибирати в холодильник не пізніше ніж через дві години після приготування. Вершкове масло зверху не замінює охолодження й не робить паштет придатним для тривалого зберігання за кімнатної температури.

Смачного!

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