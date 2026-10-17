Фаршировані кабачки під сирною скоринкою: покроковий рецепт від редакторки Styler (фото)

Кабачки добре підходять для фарширування, оскільки мають нейтральний смак і поєднуються з м'ясом , овочами та сиром. Один зі способів - наповнити їх фаршем і запекти до м'якості під сирною скоринкою.

Як приготувати кабачки з фаршем за рецептом кулінарної авторки Вікторії Ваків та яку варіацію страви приготувала редакторка Styler Анастасія Остапова - читайте далі.

Кабачки з фаршем за рецептом Вікторії Ваків

Кулінарна авторка Вікторія Ваків поділилася рецептом кабачків із фаршем та сиром, які запікаються в духовці.

Авторка пропонує розрізати кабачки вздовж і зробити з них своєрідні "човники". М'якоть при цьому не викидають - вона стає частиною м'ясної начинки разом із цибулею, часником і томатною пастою.

Що знадобиться

4 кабачки

400 г м'ясного фаршу

1 цибулина

2 зубчики часнику

100 г томатної пасти

100 г твердого сиру

1 ст. л. оливкової олії

1 ч. л. солі

½ ч. л. чорного меленого перцю

10 г петрушки.

Як приготувати

Кабачки помийте, розріжте навпіл уздовж і ложкою виберіть середину. Намагайтеся залишити приблизно сантиметровий шар м'якоті біля шкірки, щоб "човники" не розвалилися в духовці.

Вийняту серединку дрібно поріжте - вона ще знадобиться.

Подрібніть цибулю та часник. Розігрійте на сковорідці оливкову олію й готуйте цибулю 3-4 хвилини. Додайте часник приблизно на 30 секунд.

До овочів викладіть фарш. Розбиваючи його лопаткою, обсмажуйте 6-8 хвилин.

Потім покладіть подрібнену м'якоть кабачків і томатну пасту, приправте сіллю та перцем. Залиште начинку на вогні ще приблизно на 5 хвилин.

Духовку розігрійте до 190 градусів. Наповніть кабачкові половинки м'ясною сумішшю, зверху розподіліть натертий сир.

Запікайте близько 35 хвилин. Перед подачею авторка радить додати свіжу петрушку.

Моя варіація рецепта

Я зберегла головне поєднання - кабачок, м'ясо та сир, але змінила форму, начинку та сам спосіб запікання.

Кабачки нарізала поперек, а не вздовж, щоб отримати невеликі "чашечки". Для начинки взяла охолоджений свинячий фарш, а до форми додала овочеву підливу з морквою, цибулею та замороженим зеленим горошком.

Є ще одна важлива відмінність від базового рецепта: свинячий фарш я попередньо не обсмажувала. Приправила його та одразу наповнила кабачкові чашечки, тому під час запікання важливо перевірити готовність саме м'ясної начинки.

Продукти для варіації

3 середні кабачки

400-500 г охолодженого свинячого фаршу

1 велика морква

1 цибулина

50-70 г замороженого зеленого горошку

2 ст. л. томатної пасти

100-120 г твердого сиру

200-250 мл води

2 ст. л. олії

сіль

чорний мелений перець

паприка

Формуємо кабачкові "чашечки"

Кабачки потрібно помити та порізати поперек на шматочки діаметром приблизно 4-5 см.

Середину кожного шматочка вибрати ложкою, але не наскрізь. Знизу має залишитися шар м'якоті, який утримуватиме начинку всередині.

Стінки також не варто робити надто тонкими. Під час запікання кабачок стане м'якшим, тому чашечки мають зберігати форму.

Вибрану м'якоть кабачків у цій варіації я до начинки не додавала.

Підготовлені кабачки наповнила охолодженим свинячим фаршем, попередньо приправленим сіллю, перцем та паприкою. Фарш перед цим не обсмажувала.

Готуємо овочеву підливу

Цибулю дрібно поріжте, а моркву натріть.

На олії спочатку припустіть цибулю. Коли вона стане м'якою, додайте моркву та потримайте овочі на вогні ще кілька хвилин.

Далі покладіть томатну пасту, влийте воду та перемішайте. Додайте заморожений зелений горошок, сіль і перець.

Підливу не потрібно сильно випаровувати. Частина рідини залишатиметься у формі та допоможе кабачкам стати м'якими під час запікання.

Збираємо страву

Фаршировані кабачки викладіть у форму. Овочеву суміш розподіліть між ними, а частину моркви з горошком можна викласти безпосередньо на начинку.

Так виглядали мої кабачки після додавання овочевої підливи.

Кабачки зі свинячим фаршем та овочевою підливою (фото: Анастасія Остапова)

Після цього натріть твердий сир і щедро посипте ним верхівки кабачків.

Кабачки перед відправленням у духовку (фото: Анастасія Остапова)

Скільки запікати кабачки з фаршем

Форму поставте в духовку та запікайте 30-40 хвилин при температурі 180-200 градусів у режимі "верх-низ".

Оскільки в моєму варіанті використовується сирий свинячий фарш, орієнтуватися лише на м'якість кабачка чи рум'яну сирну скоринку не варто. Готовність м'ясної начинки потрібно перевірити окремо.

Кабачок у готовій страві має легко проколюватися ножем, але при цьому зберігати форму.

Після духовки дайте страві постояти приблизно 5 хвилин і лише потім подавайте.

Фаршировані кабачки зі свинячим фаршем під сирною скоринкою (фото: Анастасія Остапова)

Кілька нюансів, які впливають на результат

Для такого способу зручніше брати кабачки приблизно однакового діаметра. Тоді чашечки матимуть схожий розмір і готуватимуться рівномірніше.

Не варто надто щільно наповнювати їх сирим фаршем. Чим більша кількість м'яса всередині, тим більше часу може знадобитися для його повного приготування.

З підливою теж важливо не перестаратися. Кабачки самі виділяють вологу під час запікання, тому повністю заливати їх соусом не потрібно.

Після запікання кабачкові чашечки зберігають форму, тому їх зручно подавати поштучно, доповнивши овочевою підливою з форми.

Важливо: cтрава містить молочні продукти через твердий сир, тому людям з непереносимістю лактози або алергією на молочні білки варто врахувати це під час приготування та за потреби обрати відповідну альтернативу.