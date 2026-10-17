Как носить свитера с брюками, чтобы не портить силуэт: простое правило стилиста Шевченко

Стилист Елена Шевченко объяснила, какие модели трикотажа лучше всего сочетать с прямыми джинсами, клеш, широкими брюками и палаццо.

Styler со ссылкой на ее пост в Instagram рассказывает подробнее, как правильно комбинировать вещи, чтобы подчеркнуть силуэт и создать гармоничный повседневный образ.

Как сочетать свитеры и брюки - главное правило

По словам стилиста, объемные штаны нуждаются в более компактном верхе. Если вы выбираете палаццо или джинсы barrel-leg, следует обратить внимание на укороченные свитера, приталенные модели или варианты, которые можно частично заправить за пояс.

Такой прием помогает подчеркнуть талию и сделать силуэт более выразительным. Если свитер длинный и свободный, можно заправить его спереди, оставив остальную ткань свободной. Это позволит сохранить непринужденность образа, но не перегрузить его лишним объемом.

Иначе работают узкие и прямые по бедрам штаны. Они хорошо сочетаются с объемными свитерами, грубой вязкой и моделями оверсайза. В таком случае свободный верх создает требуемый баланс.

"То есть объем - или снизу, или сверху. Твой уютный свитер просто ждет свои штаны", - отмечает Елена Шевченко.

Какие свитеры носить с прямыми брюками и джинсами

Прямые джинсы и брюки - универсальная основа гардероба, с которой можно создавать как сдержанные, так и более расслабленные образы. К ним подходят разные фасоны трикотажа, поэтому выбор зависит от желаемого эффекта.

В частности, стилист советует обратить внимание на следующие модели:

свитер на запах - помогает акцентировать внимание на талии и придает образу женственности

свободный кардиган - подойдет для многослойных комплектов и повседневных выходов

свитер на молнии - практичный вариант для современных образов в стиле casual

кардиган на запах - сочетает комфорт и выразительный силуэт

приталенный кардиган - хорошо работает с прямыми брюками, особенно если хочется подчеркнуть фигуру

свободный свитер с высоким горлом - создает уютный образ, особенно в сочетании с джинсами прямого кроя.

Чтобы комплект выглядел цельно, обращайте внимание на посадку брюк и длину свитера. Если верх объемный, можно подчеркнуть талию ремнем или частично заправить переднюю часть изделия.

С чем носить прямые джинсы (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Какие свитеры носить с джинсами клеш

Джинсы клеш расширяются к низу, поэтому удачно сочетаются как с приталенным трикотажем, так и со свободными моделями. Важно учитывать длину свитера и то, насколько объемен его крой.

Для таких джинсов стилист рекомендует:

свитер на запах

кардиган на запах

свободный кардиган

приталенный кардиган

свободный свитер с высоким горлом.

Если хотите сделать силуэт выразительнее, выбирайте приталенный кардиган или свитер на запах. Они помогут подчеркнуть талию и уравновесить расширенную нижнюю часть джинсов.

В то же время свободный кардиган или свитер с высоким горлом подойдут для более расслабленного образа. В таком случае следует следить, чтобы верх не был слишком длинным и не скрывал пропорции силуэта.

Какие свитеры носить с джинсами клеш (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Какие свитеры подходят к штанам палаццо

Широкие штаны палаццо уже создают заметный объем, поэтому верх к ним следует выбирать особенно внимательно. Это не значит, что нужно носить только обтягивающие вещи: важнее правильно подобрать длину и посадку свитера.

Елена Шевченко советует сочетать палаццо со следующими моделями:

тонкий лонгслив

укороченный приталенный свитер

свободный свитер до тазовых косточек

свободный кардиган до середины бедра

свободный свитер до талии

свитер на запах.

Тонкий лонгслив станет хорошим основанием для минималистического образа. Укороченный приталенный свитер поможет подчеркнуть талию, а модель на запах придаст силуэт выразительности.

Если вы предпочитаете свободный трикотаж, обращайте внимание на длину. Свитер до талии или тазовых косточек может сочетаться с широкими брюками без чрезмерного отягощения силуэта. Более длинный кардиган до середины бедра подойдет для многослойных комплектов.

Какие свитеры подходят к штанам палаццо (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Что носить с широкими джинсами

Широкие джинсы хорошо сочетаются с тонким трикотажем, не создающим лишнего объема в верхней части образа. В то же время можно выбирать и более свободные свитеры, если правильно подобрать их длину.

По рекомендациям стилиста, к широким джинсам будут подходить:

тонкий гольф

тонкий лонгслив

приталенный кардиган

свитер на молнии

свободный свитер до талии

укороченный свитер на молнии.

Тонкий гольф или лонгслив создаст лаконичный образ, который можно дополнить жакетом или верхней одеждой. Приталенный кардиган поможет сделать акцент на фигуре, а свитер на молнии прибавит комплекту спортивных ноток.

Если вам нравятся объемные вещи, выбирайте свободный свитер до талии или укороченную модель на молнии. Такие варианты позволяют сохранить комфорт и одновременно не скрывать пропорции силуэта.

Что носить с широкими джинсами (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Как создать гармоничный образ со свитером

При выборе трикотажа следует учитывать не только актуальные фасоны, но и то, как они сочетаются с конкретными брюками. Широкий низ хорошо работает с компактным верхом, в то время как прямые и узкие модели дают больше свободы для объемных свитеров.

Также обращайте внимание на длину изделия, толщину вязки и посадку брюк. Не обязательно полностью заправлять свитер или всегда выбирать приталенные модели: иногда достаточно открыть линию талии или найти правильную длину.

Главное правило от стилиста Елены Шевченко простое: не перегружайте объемом одновременно верх и низ. Именно баланс помогает сделать даже обычное сочетание свитера и джинсов продуманным и стильным.