Как носить свитера с брюками, чтобы не портить силуэт: простое правило стилиста Шевченко

Стилист Елена Шевченко объяснила, какие модели трикотажа лучше всего сочетать с прямыми джинсами, клеш, широкими брюками и палаццо.
Styler со ссылкой на ее пост в Instagram рассказывает подробнее, как правильно комбинировать вещи, чтобы подчеркнуть силуэт и создать гармоничный повседневный образ.
Как сочетать свитеры и брюки - главное правило
По словам стилиста, объемные штаны нуждаются в более компактном верхе. Если вы выбираете палаццо или джинсы barrel-leg, следует обратить внимание на укороченные свитера, приталенные модели или варианты, которые можно частично заправить за пояс.
Такой прием помогает подчеркнуть талию и сделать силуэт более выразительным. Если свитер длинный и свободный, можно заправить его спереди, оставив остальную ткань свободной. Это позволит сохранить непринужденность образа, но не перегрузить его лишним объемом.
Иначе работают узкие и прямые по бедрам штаны. Они хорошо сочетаются с объемными свитерами, грубой вязкой и моделями оверсайза. В таком случае свободный верх создает требуемый баланс.
"То есть объем - или снизу, или сверху. Твой уютный свитер просто ждет свои штаны", - отмечает Елена Шевченко.
Какие свитеры носить с прямыми брюками и джинсами
Прямые джинсы и брюки - универсальная основа гардероба, с которой можно создавать как сдержанные, так и более расслабленные образы. К ним подходят разные фасоны трикотажа, поэтому выбор зависит от желаемого эффекта.
В частности, стилист советует обратить внимание на следующие модели:
- свитер на запах - помогает акцентировать внимание на талии и придает образу женственности
- свободный кардиган - подойдет для многослойных комплектов и повседневных выходов
- свитер на молнии - практичный вариант для современных образов в стиле casual
- кардиган на запах - сочетает комфорт и выразительный силуэт
- приталенный кардиган - хорошо работает с прямыми брюками, особенно если хочется подчеркнуть фигуру
- свободный свитер с высоким горлом - создает уютный образ, особенно в сочетании с джинсами прямого кроя.
Чтобы комплект выглядел цельно, обращайте внимание на посадку брюк и длину свитера. Если верх объемный, можно подчеркнуть талию ремнем или частично заправить переднюю часть изделия.
Какие свитеры носить с джинсами клеш
Джинсы клеш расширяются к низу, поэтому удачно сочетаются как с приталенным трикотажем, так и со свободными моделями. Важно учитывать длину свитера и то, насколько объемен его крой.
Для таких джинсов стилист рекомендует:
- свитер на запах
- кардиган на запах
- свободный кардиган
- приталенный кардиган
- свободный свитер с высоким горлом.
Если хотите сделать силуэт выразительнее, выбирайте приталенный кардиган или свитер на запах. Они помогут подчеркнуть талию и уравновесить расширенную нижнюю часть джинсов.
В то же время свободный кардиган или свитер с высоким горлом подойдут для более расслабленного образа. В таком случае следует следить, чтобы верх не был слишком длинным и не скрывал пропорции силуэта.
Какие свитеры подходят к штанам палаццо
Широкие штаны палаццо уже создают заметный объем, поэтому верх к ним следует выбирать особенно внимательно. Это не значит, что нужно носить только обтягивающие вещи: важнее правильно подобрать длину и посадку свитера.
Елена Шевченко советует сочетать палаццо со следующими моделями:
- тонкий лонгслив
- укороченный приталенный свитер
- свободный свитер до тазовых косточек
- свободный кардиган до середины бедра
- свободный свитер до талии
- свитер на запах.
Тонкий лонгслив станет хорошим основанием для минималистического образа. Укороченный приталенный свитер поможет подчеркнуть талию, а модель на запах придаст силуэт выразительности.
Если вы предпочитаете свободный трикотаж, обращайте внимание на длину. Свитер до талии или тазовых косточек может сочетаться с широкими брюками без чрезмерного отягощения силуэта. Более длинный кардиган до середины бедра подойдет для многослойных комплектов.
Что носить с широкими джинсами
Широкие джинсы хорошо сочетаются с тонким трикотажем, не создающим лишнего объема в верхней части образа. В то же время можно выбирать и более свободные свитеры, если правильно подобрать их длину.
По рекомендациям стилиста, к широким джинсам будут подходить:
- тонкий гольф
- тонкий лонгслив
- приталенный кардиган
- свитер на молнии
- свободный свитер до талии
- укороченный свитер на молнии.
Тонкий гольф или лонгслив создаст лаконичный образ, который можно дополнить жакетом или верхней одеждой. Приталенный кардиган поможет сделать акцент на фигуре, а свитер на молнии прибавит комплекту спортивных ноток.
Если вам нравятся объемные вещи, выбирайте свободный свитер до талии или укороченную модель на молнии. Такие варианты позволяют сохранить комфорт и одновременно не скрывать пропорции силуэта.
Как создать гармоничный образ со свитером
При выборе трикотажа следует учитывать не только актуальные фасоны, но и то, как они сочетаются с конкретными брюками. Широкий низ хорошо работает с компактным верхом, в то время как прямые и узкие модели дают больше свободы для объемных свитеров.
Также обращайте внимание на длину изделия, толщину вязки и посадку брюк. Не обязательно полностью заправлять свитер или всегда выбирать приталенные модели: иногда достаточно открыть линию талии или найти правильную длину.
Главное правило от стилиста Елены Шевченко простое: не перегружайте объемом одновременно верх и низ. Именно баланс помогает сделать даже обычное сочетание свитера и джинсов продуманным и стильным.
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