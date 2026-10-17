Як носити светри зі штанами, щоб не псувати силует: просте правило стилістки Шевченко

Стилістка Олена Шевченко пояснила, які моделі трикотажу найкраще поєднувати з прямими джинсами, кльош, широкими штанами та палаццо.

Styler з посиланням на її допис в Instagram розповідає детальніше, як правильно комбінувати речі, щоб підкреслити силует і створити гармонійний повсякденний образ.

Як поєднувати светри та штани - головне правило

За словами стилістки, об’ємні штани потребують більш компактного верху. Якщо ви вибираєте палаццо або джинси barrel-leg, варто звернути увагу на вкорочені светри, приталені моделі або варіанти, які можна частково заправити за пояс.

Такий прийом допомагає підкреслити талію та зробити силует виразнішим. Якщо светр довгий і вільний, можна заправити його спереду, залишивши решту тканини вільною. Це дасть змогу зберегти невимушеність образу, але не перевантажити його зайвим об’ємом.

Інакше працюють вузькі та прямі по стегнах штани. Вони добре поєднуються з об’ємними светрами, грубою в’язкою та моделями оверсайз. У такому випадку вільний верх створює потрібний баланс.

"Тобто об’єм - або знизу, або зверху. Твій затишний светр просто чекає на свої штани", - зазначає Олена Шевченко.

Які светри носити з прямими джинсами та брюками

Прямі джинси та брюки - універсальна основа гардероба, з якою можна створювати як стримані, так і більш розслаблені образи. До них пасують різні фасони трикотажу, тому вибір залежить від бажаного ефекту.

Зокрема, стилістка радить звернути увагу на такі моделі:

светр на запах - допомагає акцентувати увагу на талії та додає образу жіночності

вільний кардиган - підійде для багатошарових комплектів і повсякденних виходів

светр на блискавці - практичний варіант для сучасних образів у стилі casual

кардиган на запах - поєднує комфорт і виразний силует

приталений кардиган - добре працює з прямими брюками, особливо якщо хочеться підкреслити фігуру

вільний светр із високим горлом - створює затишний образ, особливо в поєднанні з джинсами прямого крою.

Щоб комплект виглядав цілісно, звертайте увагу на посадку штанів і довжину светра. Якщо верх об’ємний, можна підкреслити талію ременем або частково заправити передню частину виробу.

З чим носити прямі джинси (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Які светри носити із джинсами кльош

Джинси кльош розширюються донизу, тому вдало поєднуються як із приталеним трикотажем, так і з вільними моделями. Важливо враховувати довжину светра та те, наскільки об’ємним є його крій.

Для таких джинсів стилістка рекомендує:

светр на запах

кардиган на запах

вільний кардиган

приталений кардиган

вільний светр із високим горлом.

Якщо хочете зробити силует більш виразним, вибирайте приталений кардиган або светр на запах. Вони допоможуть підкреслити талію та врівноважити розширену нижню частину джинсів.

Водночас вільний кардиган або светр із високим горлом підійдуть для більш розслабленого образу. У такому разі варто стежити, щоб верх не був надто довгим і не приховував пропорції силуету.

Які светри носити із джинсами кльош (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Які светри пасують до штанів палаццо

Широкі штани палаццо вже створюють помітний об’єм, тому верх до них варто вибирати особливо уважно. Це не означає, що потрібно носити лише обтислі речі: важливіше правильно підібрати довжину та посадку светра.

Олена Шевченко радить поєднувати палаццо з такими моделями:

тонкий лонгслів

вкорочений приталений светр

вільний светр до тазових кісточок

вільний кардиган до середини стегна

вільний светр до талії

светр на запах.

Тонкий лонгслів стане хорошою основою для мінімалістичного образу. Вкорочений приталений светр допоможе підкреслити талію, а модель на запах додасть силуету виразності.

Якщо ви віддаєте перевагу вільному трикотажу, звертайте увагу на довжину. Светр до талії або тазових кісточок може поєднуватися з широкими брюками без надмірного обтяження силуету. Довший кардиган до середини стегна підійде для багатошарових комплектів.

Які светри пасують до штанів палаццо (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Що носити з широкими джинсами

Широкі джинси добре поєднуються з тонким трикотажем, який не створює зайвого об’єму у верхній частині образу. Водночас можна вибирати й більш вільні светри, якщо правильно підібрати їхню довжину.

За рекомендаціями стилістки, до широких джинсів пасуватимуть:

тонкий гольф

тонкий лонгслів

приталений кардиган

светр на блискавці

вільний светр до талії

вкорочений светр на блискавці.

Тонкий гольф або лонгслів створить лаконічний образ, який можна доповнити жакетом чи верхнім одягом. Приталений кардиган допоможе зробити акцент на фігурі, а светр на блискавці додасть комплекту спортивних ноток.

Якщо вам подобаються об’ємні речі, вибирайте вільний светр до талії або вкорочену модель на блискавці. Такі варіанти дають змогу зберегти комфорт і водночас не приховувати пропорції силуету.

Що носити з широкими джинсами (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Як створити гармонійний образ зі светром

Під час вибору трикотажу варто враховувати не лише актуальні фасони, а й те, як вони поєднуються з конкретними штанами. Широкий низ добре працює з компактним верхом, тоді як прямі та вузькі моделі дають більше свободи для об’ємних светрів.

Також звертайте увагу на довжину виробу, товщину в’язки та посадку штанів. Не обов’язково повністю заправляти светр або завжди вибирати приталені моделі: іноді достатньо відкрити лінію талії чи знайти правильну довжину.

Головне правило від стилістки Олени Шевченко просте: не перевантажуйте об’ємом одночасно верх і низ. Саме баланс допомагає зробити навіть звичайне поєднання светра та джинсів продуманим і стильним.