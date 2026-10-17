"Перестала существовать": Олеся Жураковская про актрису украинского происхождения Ирину Горбачеву, которая поддержала РФ

Украинская актриса Олеся Жураковская откровенно рассказала о разрыве отношений с коллегой Ириной Горбачевой, которая родилась на Донбассе, но после начала полномасштабной войны вернулась в Россию и отказалась осуждать действия своей страны . Ее публичные заявления вызвали возмущение у части украинской аудитории и стали причиной разрыва с людьми из ее бывшего окружения.

Что сказала Жураковская об Ирине Горбачевой

Олеся Жураковская долгое время общалась с Ириной Горбачевой и считала ее близким человеком. Однако полномасштабная война России против Украины коренным образом изменила их отношения. Как вспомнила украинская актриса, позиция коллеги стала для нее настоящим потрясением.

Жураковская призналась, что не ожидала услышать от человека, которого считала своей подругой, нежелания осуждать политику России. После этого она прекратила общение с Горбачевой и больше не интересуется ее жизнью.

"Для меня это был удар, потому что я думала, что она другой человек. Но могу сказать, что уже давно, наверное, с того интервью, когда я услышала, что она не осуждает политику своей страны, я такого человека больше не знаю. Я не слежу ни за её творчеством, ни за её личной жизнью, я не знаю такого человека, она для меня перестала существовать", - объяснила Олеся.

Кто такая Ирина Горбачева

Ирина Горбачева - российская актриса театра и кино украинского происхождения. Она родилась 10 апреля 1988 в поселке Ждановка Донецкой области, а детство провела в Мариуполе. Когда девочке было девять лет, ее семья переехала в Московскую область.

Горбачева приобрела популярность благодаря ролям в кино и театральным работам. Среди известных проектов с ее участием - фильмы "Аритмия", "Я худею", сериал "Чики" и фильм "Бременские музыканты", где она сыграла Кошку.

Личная жизнь актрисы также была связана с Украиной. В июле 2021 года она вышла замуж за украинского музыканта Антона Савлепова - участника популярной группы Quest Pistols. После свадьбы пара жила в Киеве, однако после начала полномасштабного вторжения их политические взгляды разошлись.

Горбачева и Савлепов (фото: Instagram irina_gorbacheva)

В 2023 году стало известно о разводе супругов. Впоследствии Савлепов подтвердил, что они оказались по разные стороны в своих взглядах на войну, однако подчеркнул, что политика была лишь одним из факторов, а официально они разошлись по другим причинам.

Что Ирина Горбачева говорила о войне России против Украины

После начала полномасштабного вторжения Горбачева сначала публиковала антивоенные сообщения и на время выезжала из России. Однако впоследствии она вернулась в Москву и возобновила работу в российском кинематографе.

В январе 2024 года актриса дала интервью YouTube-каналу Мадонны Мур, в котором высказалась о своем отношении к России и объяснила, почему решила остаться там жить. Именно этот разговор вызвал новую волну критики.

Горбачева заявила, что не хочет отмежевываться от российского государства и считает себя частью происходящих в стране процессов.

"Я часть своего государства, я часть своей страны, я часть любого процесса, который проходит в моей стране. Я выбираю здесь быть, здесь жить", - говорила она.

Ирина также рассказала, что из-за своей позиции потеряла большинство друзей. По ее словам, около 95% ее окружения отвернулись от нее, поскольку она публично не осудила происходящее.

Отдельно Горбачева заявила, что помогала людям, которых называла беженцами из так называемых ДНР и ЛНР, а также из Киева и Мариуполя. В то же время, в разговоре она не выразила осуждение полномасштабного вторжения России.