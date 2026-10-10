Цыбульская высказалась о дуэтах с российскими артистами на "Фабриці" и связи Бодянского с Киркоровым

Певица Ольга Цыбульская вспомнила участие в первой "Фабриці зірок" 19 лет назад и объяснила, могла ли она отказываться от выступлений с российскими артистами. Она также прокомментировала слухи о том, что ее сценический партнер Александр Бодянский якобы был протеже Филиппа Киркорова и рассказала, как общалась с ним после начала войны.

Styler со ссылкой на интервью в программе "Наодинці з Гламуром" рассказывает, что именно вспомнила артистка.

Цыбульская о дуэтах с российскими артистами

По словам Ольги, к тому времени украинский и российский шоу-бизнес фактически существовали в общем пространстве. Она сравнила тогдашнюю сцену с советской эстрадой, когда артистов из разных республик показывали в одних телепроектах.

"Я скажу, что тогда весь шоу-бизнес был одним шоу-бизнесом и сцена вся такая была всеобщая, как в Советском Союзе. Как, например, "Песня года", которую мы все тогда смотрели. Которую транслировали по центральным каналам", - пояснила певица.

Цыбульская подчеркнула, что не помнит ситуации, когда ей навязывали конкретного российского исполнителя, а она отказывалась от совместного выступления именно из-за его происхождения.

"Поэтому такого, чтобы нам навязывали, а я говорила: "Ой, это российский артист" и отказывалась - нет. Тем более, что у нас тогда были и украинские артисты, и из России артисты", – вспомнила она.

В то же время, по словам артистки, выбор партнеров и песен не всегда был справедлив. Иногда ей хотелось выступать с другим исполнителем, но решение принималось не в ее пользу.

"Я видела, что кому-то там выбирают лучшую партию, а тебе подсовывают, что осталось. Такие периоды были. Они меня раздражали. Но это прошлое. Тогда была такая реальность. И будет нечестно говорить, что все было иначе. Сейчас, конечно, было бы категорически иначе все", - сказала она.

Что Цыбульская сказала о слухах о Бодянском и Киркорове

Отдельно певица прокомментировала слухи, что ее партнер по проекту Александра Бодянского якобы был протеже российского певца Филиппа Киркорова.

Цыбульская подтвердила, что слышала такие разговоры, однако не напоминает о прямых доказательствах особого покровительства со стороны Киркорова.

"Такие слухи действительно были, и это я тоже слышала. Но, мне кажется, будь он протеже Киркорова, то у него бы сложилась артистическая карьера. А, судя по всему, это были только сплетни, по крайней мере, при мне каких-то таких прямых пособий или контактов не было", - рассказала артистка.

В то же время, она вспомнила период, когда участники представляли Украину на международном конкурсе. Тогда, по ее словам, Киркоров помогал им в костюмах и репетициях.

Однако после начала войны отношение певицы к нему изменилось. Она заявила, что события 2014 года и полномасштабное вторжение заставили его иначе оценить обстоятельства.

"Сегодня сложно вспоминать с благодарностью эти моменты", - отметила Ольга.

Как Бодянский отреагировал на начало войны

Певица также рассказала, что после начала войны получила уведомление от Бодянского. По ее словам, он объяснял произошедшие тем, что "планеты не так сошлись", и называл ситуацию "переходом в новую реальность", которую она якобы впоследствии поймет.

"Что я со временем пойму, что все во благо. Он был послан на "три буквы", конечно, и больше после того мы не общались ни разу", - заявила артистка.

Ольга добавила, что раньше Бодянский, по ее мнению, искренне играл роль любящего его человека. Однако его сообщение после начала войны стало для нее пределом, после которого общение прекратилось.

Что известно об участии Цыбульской в первой "Фабриці"

Ольга Цыбульская приняла участие в первом сезоне украинской "Фабриці зірок" в 2007 году. Она выступала в дуэте "Опасные связи" с Александром Бодянским, и вместе они одержали победу в шоу. В то время проект был одним из самых заметных музыкальных телешоу, которое давало молодым исполнителям возможность заявить о себе и познакомиться с представителями индустрии.

После победы Цыбульский и Бодянский продолжили выступать вместе, записывали песни и снимали клипы. Их творческий союз со временем распался: Бодянский вернулся в Россию, а певица сосредоточилась на карьере в Украине.

Цыбульская также рассказывала, что после участия в шоу некоторое время не хотела, чтобы ее воспринимали исключительно как бывшую участницу "Фабрики", потому что стремилась развиваться как самостоятельная артистка.