Ураган обрушился на Украину: как получить компенсацию за ужасные последствия непогоды

Фото: Компенсация за последствия непогоды (коллаж РБК-Украина)

Юрист дал советы, к кому обращаться, чтобы получить компенсацию за ураганы в Украине

Сильный ураган свирепствовал по Украине в эти дни. Во время непогоды шторм вырывал деревья, билборды и даже срывал крыши со зданий. Из-за непогоды пострадало много людей и автомобилей. Так, в Киеве за день спасатели получили 41 заявку на ликвидацию последствий сильного ветра в Киеве. Из-за этого коммунальщикам и всем балансодержателям (в том числе владельцам коммерческих объектов недвижимости) дали поручения вне очереди обследовать зеленые насаждения столицы.

Часто может казаться, что получить компенсацию за ущерб из-за непогоды невозможно, но на самом деле это не так. Есть много случаев, когда украинцам удавалось получить деньги за причиненный ущерб. Например, когда на автомобиль внезапно упало дерево или когда ураган разрушил часть дома – сорвал крышу или повредил стены.

Эксперты советуют в первую очередь собрать достаточно доказательств относительно того, когда и при каких обстоятельствах был нанесен ущерб. Самый простой шаг – фиксировать все обстоятельства на фото или видео. На них должно быть видно, где именно произошло событие и что этому предшествовало.

А вот куда обращаться, чтобы получить денежную компенсацию за нанесенный ущерб? Об этом в комментарии для Styler эксклюзивно рассказал глава столичной юстиции Станислав Куценко.

Он дал советы, к кому обращаться украинцам, чтобы получить компенсацию за поврежденный автомобиль, поврежденные или разрушенные из-за урагана части дома а также в случае, если пострадали люди.

Фото: Ужасные последствия урагана в Украине (коллаж РБК-Украина)

Стихия может настигнуть человека в любое время и в любом месте. Как минимум нужно знать, как вести себя в случае урагана:

- плотно закройте все окна, а предметы, которые могут выпасть, уберите с открытых лоджий и балконов;

- держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев;

- в случае сильного ветра прячьтесь в ближайшем помещении или естественном укрытии;

- не оставляйте детей без присмотра на улице;

- не паркуйте транспорт рядом с большими деревьями.

При падении деревьев или веток, травмировании людей немедленно информируйте Службу спасения по номеру 101. Нередки случаи, когда на автомобили падают деревья, кровли или рекламные щиты. В таких ситуациях следует немедленно позвонить в полицию и сообщить про этот факт – это Шаг-1.

Важно помнить, что в случае, если дерево упало на автомобиль, который двигался, то это будет квалифицироваться как Дорожно-транспортное происшествие (ДТП), согласно п. 1.12 ст. 1 Закона "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств".

"Заметьте, что если было официальное предупреждение о шторме и припаркованный автомобиль был поврежден в результате непогоды, возмещений от органов местного самоуправления не стоит ожидать. В любом случае событие надо зафиксировать. Если же дерево упало на припаркованный автомобиль, необходимо также вызвать полицию", - говорит Станислав Куценко.

Сотрудники полиции составляют протокол и акт освидетельствования, где указано: - описание повреждений; - количество скрытых повреждений; -фото/видеоподтверждения. Заметьте, что ДТП – это событие, которое произошло во время движения транспортного средства, вследствие которого погибли или травмированы люди или причинен материальный ущерб.

Фото: Нужно собрать максимально доказательств последствий чрезвычайного происшествия (ГСЧС Николаевской области)

В таком случае сотрудники полиции имеют право составить ряд документов:

• Протокол об административном правонарушении;

• Акт обследования участка улично-дорожной сети;

• Постановление о наложении административного взыскания по делу об административном правонарушении в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксировано не в автоматическом режиме;

• Схему места ДТП. Как правило, при падении дерева на автомобиль во время движения составляется протокол по статье 140 Куап – Нарушение правил, норм и стандартов при содержании автомобильных дорог и улиц, непринятие мер по своевременному запрещению или ограничению движения или обозначения на автомобильных дорогах и улицах мест производства работ.

Протокол составляется в отношении должностного лица, которое отвечает за содержание вышеуказанного зеленого насаждения. После этого данный протокол направляется в суд, который решает, привлечь ли эту лицо к ответственности. По результатам рассмотрения протокола суд выносит постановление.

"Даже если должностное лицо не будет привлечено к административной ответственности, это не означает, что вы не сможете требовать и получить материальное возмещение. Вы все равно имеете право на получение компенсации, если докажете, что предприятие, которое обязано содержать зеленые насаждения, ненадлежащим образом выполняло свои обязанности. Шаг-2: После телефонного сообщения в полицию нужно сообщить в органы местного самоуправления", - добавляет Станислав Куценко.

Если в вашем городе есть "горячая линия", то следует позвонить туда и сообщить о том, что случилось, и обязательно записать номер этого обращения. Также можно позвонить в районную администрацию или сельского совета. "Горячая линия" Киева – 1551.

Фото: Макс Нужный/Facebook

Шаг 3: Устанавливаем ответственное лицо. Для того чтобы установить того, кто будет отвечать за причиненный ущерб, нужно выяснить, относится ли дерево, которое упало, к объекту благоустройства. Если да, то в какой именно и кто за него отвечает.

К объектам благоустройства относятся: 1. Территории общего пользования: парки, рекреационные зоны, сады, скверы и площадки; памятники культурного и исторического наследия; площади, бульвары, проспекты; улицы, дороги, переулки, спуски, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки; пляжи; кладбища; территории общего пользования. 2. Придомовые территории. 3. Территории зданий и сооружений инженерной защиты территории. 4. Территории предприятий, учреждений, организаций и закрепленные за ними территории на условиях договора.

Следовательно, для установления ответственного лица, которое будет компенсировать причиненный падением дерева ущерб, нужно установить, на балансе какого предприятия находятся зеленые насаждения (деревья). С этой целью следует написать обращение или запрос в орган местного самоуправления, в котором обязательно указать место расположения дерева (можно приложить фото).

"Если аварийная ситуация произошла с крышей вашего дома, то ремонтом должен заниматься управляющий или исполнитель, с которым был подписан договор о предоставлении жилищно-коммунальных услуг. Работы по текущему ремонту и санитарно-техническому обслуживанию крыш относятся к услугам по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий и предоставляются в соответствии с заключенными договорами на управление многоквартирным домом (Примерный перечень услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий и услуг по ремонту помещений, домов, сооружений, утвержденный приказом Госжилкоммунхоза Украины от 1008.2004 № 150)", - говорит юрист.

Напомним, ранее сильный шквальный ветер повалил часть стены многоэтажки в городе Борисполь.

Кроме того, практически по всей территории Украины бушевал сильный ураган. Он имел катастрофические последствия: во многих регионах ураган вырвал из земли деревья, снес рекламные щиты и даже крыши домов. Особенно сильно от него пострадали западные регионы Украины.