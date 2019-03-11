Разрушительный ураган в Украине: непогода наделала беды во многих регионах

Коллаж РБК-Украина

В нескольких областях из-за непогоды погибли и пострадали люди

Сильнейший ураган бушует по всей территории Украины. Он наделал уже много беды в разных городах и стал причиной человеческих жертв. В стране массово повалены деревья, сильный ветер срывает покрытия с крыш, переворачивает заборы и даже остановки общественного транспорта.

В Николаеве ветер вырвал из земли дерево и обрушил его на маршрутку с пассажирами. В салоне было 15 человек. Двух несовершеннолетних детей и одного взрослого госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Фото: ГСЧС в Николаевской области

В Тернополе ветер снес покрытие крыши, которое только недавно установили. В 2018 году в школе сделали капитальный ремонт крыши, а сильные порывы ветра 11 марта привели в негодность почти 170 м кв. покрытия.

В Житомирской области сильным порывом ветра сорвало крышу с супермаркета. Металлический лист размером 11*14 упал на двух женщин, мать и дочь. 53-летняя женщина погибла на месте, а ее 24-летняя дочь доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Фото: Национальная Полиция Украины

В Южноукраинске Николаевской области ветер повалил телефонную вышку. Высота этой вышки была почти 50 метров.

Видео: YouTube/ Дмитрий Подгородецький

Одессу накрыла песчаная буря. Порывы ветра, которые достигают от 25 до 40 метров в секунду, принесли на город песок с пляжа. Местные жители сообщают, что видимость сократилась до нескольких метров, часть города уже накрыло песком.

Видео: YouTube/INFOPORT

На проспекте Небесной Сотни в Одессе огромный тополь рухнул на детскую площадку. В этот момент там находился мужчина с двумя детьми. У мужчины перелом ноги и плеча, дети отделались ссадинами и синяками.

Фото: Макс Нужный/Facebook

В центре Киева ветром сорвало крышу со здания возле станции метро Золотые Ворота. В результате ЧП оборваны провода. Улицу Лысенко перекрыли для движения.

На улице Богатырской из-за ветра фонарный столб повис над дорогой. От падения его удерживают провода.

Возле здания Верховной Рады с корнем вырвало одну из массивных елей. Ветками зацепило ограждение и окна на первом этаже.

Фото: facebook.com/kryvoruchk

В Черкассах сильный шквальный ветер перевернул сразу две автобусные остановки – одну на улице Гагарина, вторую – на улице 30-летия Победы. Обошлось без пострадавших.

Фото: provce.ck.ua

В Винницкой области на жительницу города Хмельник упало дерево. К сожалению, медики не смогли спасти 29-летнюю женщину, она умерла на месте происшествия.

Во Львовской области порывы ветра достигают 35-40 метров в секунду. На данный момент известно, что поваленными деревьями заблокировано несколько трасс, а во Львове, по словам местных жителей, ветер срывает крыши, вырывает заборы, переворачивает мусорные баки и небольшие киоски.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Киева с дома сорвало крышу.

А также рассказывали о том, что в сети показали последствия катастрофы в Западной Украине.