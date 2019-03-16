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Штормовой ветер с дождями: когда угомонится непогода в Украине

STYLERЖизнь    16.03.2019 - 07:08
Штормовой ветер с дождями: когда угомонится непогода в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На выходных в Украине погода будет "капризной"

Погода в Украине в субботу и воскресенье, 16 и 17 марта, будет сложной и неблагоприятной. Снова усилится ветер, а на большей части территории страны пройдут дожди. Об этом на странице в соцсети Facebook сообщила известный синоптик Наталка Диденко со ссылкой на своего хвостатого помощника кота Апельмона.

В субботу сложную синоптическую ситуацию украинцам готовит циклон с осадками и штормовым ветром. 

Жителей южных областей дожди ожидают с вечера.

В восточных регионах будет спокойнее - погода обещает быть сухой и без сильного ветра.

Столбики термометров в среднем по Украине в дневное время будут варьироваться в пределах +4... +8 градусов, а в южных областях температура воздуха составит от +7 до +12 градусов; ночью прогнозируется от нуля до +4 градусов.

Штормовой ветер с дождями: когда угомонится непогода в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В столице 16 марта погода будет дождливая со штормовым ветром (направление ветра - западное). Ночью в Киеве температура воздуха составит от +1 до +3 градусов, в дневное время - около +5...+6 градусов, однако из-за осадков и крепкого ветра будет восприниматься еще холоднее.

Завтра, 17 марта, дожди уйдут, и ясная солнечная погода разогреет воздух до "апрельских" градусов.

Диденко отмечает, что в понедельник, 18 марта, будет потепление до +14... +20 градусов. 

Штормовой ветер с дождями: когда угомонится непогода в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Как сообщалось, синоптики ранее напугали украинцев серьезным ухудшением погоды.

Также мы писали о том, что климатологи предупреждали о резких перепадах погоды в Украине в конце этой недели.

Готовим зонты и солнцезащитные очки: какой будет погода на выходных Надвигается циклон: украинцев предупредили о существенном ухудшении погоды
Новости Украины ГидрометцентрНаталка Диденко
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