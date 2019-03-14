Украинцев напугали серьезным ухудшением погоды: чего ждать

Иллюстративное фото (pixabay)

Прогноз погоды на 15 марта от известного синоптика Наталки Диденко

Завтра, 15 марта, в западных областях Украины ожидаются дожди, также есть вероятность мокрого снега. Об этом в социальной сети Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

Большая часть Украины будет сухой и солнечной, однако в Харьковской и Луганской области вероятен снег. Температура воздуха ночью будет около нуля, на Востоке до 2 -4 градусов мороза, днем ожидается +5 +12 градусов.

В столице погода порадует киевлян: будет сухо, солнечно и умеренно тепло, +8 градусов. А вот уже в субботу, 16 марта, северный циклон и атмосферные фронты принесут в Украину осложнение погоды - дожди и сильный ветер.

Фото: (facebook.com/tala.didenko)

Осадки и штормовой ветер обойдет стороной лишь восточные области. В воскресенье, 17 марта, погода улучшится - будет сухо и потеплеет до +10 +15 градусов, на Западе - до +14 +20 градусов.

Ранее мы публиковали фото и видео последствий разрушительного урагана, который пронесся Украиной в понедельник, 11 марта.

А также сообщали о том, как получить компенсацию, если вы стали жертвой непогоды.