ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинцев напугали серьезным ухудшением погоды: чего ждать

STYLERЖизнь    14.03.2019 - 11:59
Украинцев напугали серьезным ухудшением погоды: чего ждать
Иллюстративное фото (pixabay)

Прогноз погоды на 15 марта от известного синоптика Наталки Диденко

Завтра, 15 марта, в западных областях Украины ожидаются дожди, также есть вероятность мокрого снега. Об этом в социальной сети Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

Большая часть Украины будет сухой и солнечной, однако в Харьковской и Луганской области вероятен снег. Температура воздуха ночью будет около нуля, на Востоке до 2 -4 градусов мороза, днем ожидается +5 +12 градусов.

В столице погода порадует киевлян: будет сухо, солнечно и умеренно тепло, +8 градусов. А вот уже в субботу, 16 марта, северный циклон и атмосферные фронты принесут в Украину осложнение погоды - дожди и сильный ветер.

Украинцев напугали серьезным ухудшением погоды: чего ждатьФото: (facebook.com/tala.didenko)

Осадки и штормовой ветер обойдет стороной лишь восточные области. В воскресенье, 17 марта, погода улучшится - будет сухо и потеплеет до +10 +15 градусов, на Западе - до +14 +20 градусов.

Ранее мы публиковали фото и видео последствий разрушительного урагана, который пронесся Украиной в понедельник, 11 марта.

А также сообщали о том, как получить компенсацию, если вы стали жертвой непогоды.

Готовьтесь к резким перепадам: синоптики дали прогноз погоды до конца недели Синоптики рассказали о погоде в Украине 14 марта
Новости Украины Погода
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь