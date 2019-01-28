Карандашом в глаз: драка в днепровском садике закончилась трагедией (фото)

Во время детской драки воспитателя не было на месте

В Днепре 24 января в группе 5 детского сада № 372 во время проведения занятий ребенок получил серьезную травму. Во время драки между детьми девочку ударили карандашом в область глаза. Об этом сообщает активист Вадим Мирошник в группе "Образование Приднепровья" Facebook.

По словам активиста, во время детской потасовки в группе воспитателя не было, она была в раздевалке и об инциденте она узнала от детей.

При этом о детской драке не сообщили ни медсестре, ни администрации детского сада. Когда за девочкой пришли ее родители, им сказали, что их дочь ударилась во время игры.

Фото: Facebook/"Образование Приднепровья"

Кроме того, воспитатель отметила, что синяк под глазом ребенка она обработала хозяйственным мылом.

От полученной травмы гематома у девочки продолжила увеличиваться. Родители обратились в детскую больницу за помощью. 25 января ребенка прооперировали, из глаза девочки хирурги достали осколок карандаша.

И.о. руководителя детсада узнала о случившемся только 25 января. Через несколько часов она сообщила о ЧМ в Управление образования департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета. При этом воспитатель не был отстранена от работы и детального расследования не проводилось.

Фото: Facebook/"Образование Приднепровья"

Сегодня, 28 января, и.о. руководителя детского сада заявила, что если необходимо, то она может уволить воспитателя по собственному желанию, поскольку она готова написать заявление и уйти "по-тихому".

При этом активист отметил, что со стороны департамента гуманитарной политики пока никаких действий не последовало.

Пользователи в сети также отреагировал на данный инцидент.

"Медсестра и в саду, и в школе должна быть! Их реформы бред полный, достали уже. И за детьми нужен глаз да глаз, детки всегда шустрые, но нынешнее поколение особенно", написала Марина Бохина.

"Непонятно многое. Почему не уведомили медсестру для оценки травмы, не уведомили заведующую, сразу же не позвонили маме/папе. Алгоритм действий всегда одинаков. И садик, кстати, пользуется популярностью в районе. Очень удивлена", - отметила Виктория Романчик.

Скриншот с Facebook

"Хороший вопрос, почему воспитатель оставила детей без присмотра? И что значат слова заведующей о том, что если нужно, то можно уволить воспитателя по собственному желанию? Такие люди не должны работать с детьми. Воспитателя нужно увольнять по статье", - прокомментировала Юлия Бакшеева.

"Жесть конечно, что значит уволить по собственному желанию, если тут явно по статье надо! Злостное невыполнение своих обязанностей", - написал Сергей Алахеев.

Скриншот с Facebook

Стоит отметить, что во Львове в детском саду № 153 отравились 10 детей. При этом один ребенок госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в Одессе одна из мам сняла на видео разговор няни в младшей группе детского сада с воспитанниками, в котором женщина употребила по отношению к ребенку слово "дебил".