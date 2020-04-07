Карантин не помеха: в Киеве толпа с детьми пришла в церковь

Благовещение Пресвятой Богородицы православные отмечают сегодня, 7 апреля. При этом в Украине введен карантин из-за коронавируса до 24 апреля, который правительство может продлить еще дольше, если в стране не улучшится ситуация с заболевшими.

Несмотря на ограничения, связанные с карантином, толпа людей с детьми была замечена возле церкви, которая находится на улице Стеценко.

"Очередь на улицу, толпа людей с маленькими детьми и вовсе с грудничками... Что у людей в голове - не известно", - сообщил автор фото, которое опубликовали в на странице Dtp.kiev.ua в Facebook.

Благовещение в киевской церкви (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Пользователи сети также прокомментировали эту ситуацию.

Ну вот пример ребят с Гидропарка выгнали, и не пускают. А здесь без проблем, куча людей. Все этим сказано;

Рабам закон не писан, а логике негде взяться;

У людей в голове вера и великий праздник! А у настоятеля храма, алчность! Ну не может человек устоять перед деньгами! Вместо того, чтобы объяснить прихожанам, что это небезопасно - проводит службу!

А настоятель под штрафы и уголовную ответственность не подпадает? Где полиция, СБУ?

Где полиция, которая штрафует?

В парк нельзя, на улице не больше двух, а туда толпой значит можно;

Каждый выбирает свой путь;

Какой глупый народ.

Скриншоты с Facebook

Напомним, что стала известна личность полуголого нарушителя, которого полиция ловила в Гидропарке.