Карантин не помеха: в Киеве толпа с детьми пришла в церковь

В одной из столичных церквей собралась толпа людей с детьми на Благовещение
Благовещение Пресвятой Богородицы православные отмечают сегодня, 7 апреля. При этом в Украине введен карантин из-за коронавируса до 24 апреля, который правительство может продлить еще дольше, если в стране не улучшится ситуация с заболевшими.
Несмотря на ограничения, связанные с карантином, толпа людей с детьми была замечена возле церкви, которая находится на улице Стеценко.
"Очередь на улицу, толпа людей с маленькими детьми и вовсе с грудничками... Что у людей в голове - не известно", - сообщил автор фото, которое опубликовали в на странице Dtp.kiev.ua в Facebook.
Благовещение в киевской церкви (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
Пользователи сети также прокомментировали эту ситуацию.
Скриншоты с Facebook
Напомним, что стала известна личность полуголого нарушителя, которого полиция ловила в Гидропарке.