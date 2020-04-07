Карантин не перешкода: в Києві натовп з дітьми прийшов в церкву

Благовіщення Пресвятої Богородиці православні відзначають сьогодні, 7 квітня. При цьому в Україні введено карантин через коронавірус до 24 квітня, який уряд може продовжити ще довше, якщо в країні не покращиться ситуація з хворими.

Незважаючи на обмеження, пов'язані з карантином, натовп людей з дітьми був помічений біля церкви, яка знаходиться на вулиці Стеценка.

"Черга на вулицю, натовп людей з маленькими дітьми і зовсім з немовлятами... Що у людей в голові - не відомо", - повідомив автор фото, яке опублікували на сторінці Dtp.kiev.ua у Facebook.

Благовіщення у київській церкві (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Користувачі мережі також прокоментували цю ситуацію.

Ну ось приклад хлопців з Гідропарку вигнали, та не пускають. А тут без проблем, купа людей. Все цим сказано;

Рабам закон не писаний, а логіці ніде взятися;

У людей в голові віра і велике свято! А у настоятеля храму, жадібність! Ну не може людина встояти перед грошима! Замість того, щоб пояснити парафіянам, що це небезпечно - проводить службу!

А настоятель під штрафи і кримінальну відповідальність не підпадає? Де поліція, СБУ?

Де поліція, яка штрафує?

В парк не можна, на вулиці не більше двох, а туди натовпом значить можна;

Кожен вибирає свій шлях;

Який дурний народ

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що стала відома особистість напівголого порушника, якого поліція ловила в Гідропарку.