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"Каратели": бойцы 93-й бригады рассказали, как их называют враги на фронте

STYLERLIFE        27.06.2018 - 16:43
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua

Воины отмечают, что обязательно вернутся домой с победой

Бойцы 93-й ОМБр рассказали, как их называют боевики и пророссийские настроенные жители Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба 93-й ОМБр на странице в Facebook. Также в паблике опубликовали трогательные фото наших воинов на передовой.

 

Фото: facebook.com/93OMBR

Противник придумал для наших защитников полдесятка обидных прозвищ.

"Враги называют нас "карателями полковника Клочкова", "упырями", "отморозками", "палачами Желобка"...

Но мы - простые украинские парни и девушки, которые более всего стремятся жить свободно на своей Богом данной земле в тот способ, как нам завещали отцы, деды и прадеды. Российские оккупанты заставили нас покинуть свои семьи и дома, взяв в руки оружие", - пишут в пресс-службе.

 

Фото: facebook.com/93OMBR

Бойцы отмечают, что обязательно вернутся домой с победой.

"Но мы обязательно вернемся домой. С Победой и миром! После того, как победим все зло, которое пришло на нашу землю.

Слава Украине!

Слава 93-й бригаде "Холодный Яр", - подытожили воины.

Скриншот поста (facebook.com/93OMBR)

Пользователи соцсетей поблагодарили военных за храбрую службу и пожелали как можно скорее вернуться домой с победой.

"Возвращайтесь скорее! Сил вам, мужества, побед, и берегите человеческие лица, как на фото, это нужно в мирной жизни!" - пишет Татьяна Землянская.

Скриншот комментариев (facebook.com/93OMBR)

"Солнышки наши! Вы - наши защитники! Низкий Вам поклон.Вы - лучшие! Будьте всегда выносливыми , смелости, будьте мужественными, как наши предки казаки, которые умели пули руками ловить. Слава нашим героям - защитникам!" - написала Оксана Фурдик.

Скриншот комментариев (facebook.com/93OMBR)

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Теги: АТО, ООС
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