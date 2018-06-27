"Карателі": бійці 93-ї бригади розповіли, як їх називають вороги на фронті

Воїни наголошують, що обов'язково повернуться додому з перемогою

Бійці 93-ї ОМБр розповіли, як їх називають бойовики та проросійські налаштовані жителі Донбасу. Про це повідомляє прес-служба 93-й ОМБр на сторінці в Facebook. Також в пабліку опублікували зворушливі фото наших воїнів на передовій.

Фото: facebook.com/93OMBR

Противник придумав для наших захисників півдесятка образливих прізвиськ.

"Вороги називають нас "карателями полковника Клочкова", "упирями", "відморозками", "катами Жолобка"...

Але ми - прості українські хлопці та дівчата, які більш за все прагнуть жити вільно на своїй Богом даній землі у той спосіб, як нам заповідали батьки, діди й прадіди. Російські окупанти змусили нас залишити власні родини і домівки, взявши до рук зброю", - пишуть в прес-службі.

Фото: facebook.com/93OMBR

Бійці наголошують, що обов'язково повернуться додому з перемогою.

"Але ми обов'язково повернемося додому. З Перемогою і миром! Після того, як викоренемо все зло, яке прийшло на нашу землю.

Слава Україні!

Слава 93-й бригаді "Холодний Яр", - підсумували воїни.

Скріншот поста (facebook.com/93OMBR)

Користувачі соцмереж подякували військових за хоробру службу і побажали якнайскоріше повернутися додому з перемогою.

"Повертайтеся швидше! Сил вам, мужності, перемог, та бережіть людські обличчя, як на фото, це потрібно у мирному житті!" - пише Тетяна Землянська.

Скріншот коментарів (facebook.com/93OMBR)

"Сонечка наші! Ви - наші захисники! Низький Вам уклін.Ви - найкращі! Будьте завжди витривалими , сміливості, мужнім, як наші предки козаки, які вміли кулі руками ловити. Слава нашим героям - захисникам!" - написала Оксана Фурдик.

Скріншот коментарів (facebook.com/93OMBR)

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