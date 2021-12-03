UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кардиохирург рассказал, какие нагрузки нужны организму для профилактики ССЗ

Автор: Ольга Турчаникова

Сегодня самая распространенная причина смертности в Украине, как и во всем мире, - сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ).

О том, как максимально уберечь себя от подобных недугов и укрепить сердечное здоровье, рассказал в интервью Styler кардиохирург, главный врач Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М. Амосова АМН Украины Сергей Сиромаха.

Врач напоминает, что перед любыми нагрузками сначала нужно проверить свое сердце.

Сергей Сиромаха (фото: пресс-служба)

"Часто встречаем ситуации, когда пациент имеет врожденный порок сердца, о котором не знает, ходит в зал и этими физическими нагрузками только больший вред себе может сделать. Любые нагрузки хороши, но надо точно знать, что у тебя здоровое сердце", - отмечает Сиромаха.

Перед беременностью также необходимо обследовать свое сердце.

"Даже когда выбираешь себе мужа или жену, надо и его сердце тоже обследовать перед свадьбой", - с улыбкой говорит специалист.

Также кардиохирург озвучил украинцам рецепт хорошего самочувствия.

По его словам, это:

• любимая работа

• родные и близкие вокруг

• друзья

А также "хорошее настроение, которое мы, несмотря ни на что, должны сами себе создавать".

Также читайте, как из гречки приготовить вкусный и полезный десерт.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питаниеЗдоровая еда