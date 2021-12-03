Кардиохирург рассказал, какие нагрузки нужны организму для профилактики ССЗ

Врач напоминает, что перед любыми нагрузками сначала нужно проверить свое сердце.

Сергей Сиромаха (фото: пресс-служба)

"Часто встречаем ситуации, когда пациент имеет врожденный порок сердца, о котором не знает, ходит в зал и этими физическими нагрузками только больший вред себе может сделать. Любые нагрузки хороши, но надо точно знать, что у тебя здоровое сердце", - отмечает Сиромаха.

Перед беременностью также необходимо обследовать свое сердце.

"Даже когда выбираешь себе мужа или жену, надо и его сердце тоже обследовать перед свадьбой", - с улыбкой говорит специалист.

Также кардиохирург озвучил украинцам рецепт хорошего самочувствия.

По его словам, это:

• любимая работа

• родные и близкие вокруг

• друзья

А также "хорошее настроение, которое мы, несмотря ни на что, должны сами себе создавать".