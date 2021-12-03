Кардіохірург розповів, які навантаження потрібні організму для профілактики ССЗ

Лікар нагадує, що перед будь-якими навантаженнями спочатку потрібно перевірити своє серце.

Сергій Сіромаха (фото: прес-служба)

"Часто зустрічаємо ситуації, коли пацієнт має вроджений порок серця, про який не знає, ходить в зал і цими фізичними навантаженнями тільки більшої шкоди собі може зробити. Будь-які навантаження хороші, але треба точно знати, що у тебе здорове серце", - зазначає Сіромаха.

Перед вагітністю також необхідно обстежити своє серце.

"Навіть коли вибираєш собі чоловіка або дружину, треба і його серце теж обстежити перед весіллям", - з посмішкою каже фахівець.

Також кардіохірург озвучив українцям рецепт гарного самопочуття.

За його словами, це:

* улюблена робота

* рідні та близькі навколо

* друзі

А також "гарний настрій, який ми, незважаючи ні на що, повинні самі собі створювати".