От казаков до Санта-Клауса: украинец поражает скульптурами из снега

Уже 40 лет он делает снежные скульптуры под собственным двором. Из-за этого данное место стало популярно среди местных жителей и проезжающих мимо людей.

Сыпучий снег Виктор слепляет водой. Потом из намоченных глыб снега, будто из пластилина, он лепит фигуры. При этом все делает собственными руками. Мужчина говорит, что для лепки лучше всего подходит температура выше нуля, тогда и снег смачивать не надо.

Три дня ему понадобилось, чтобы вылепить двух запряженных волов с пассажирами на повозке. При этом на женщину он надел ожерелье из двух килограммов картофеля, а мужчине сделал усы из кожи медведя.

Виктор Голуб говорит, что все придумывает сам. В год кабана он лепил из снега свиней, делал огромных казаков, солоху и Санта Клауса. Сам же мастер признался, что мечтал стать скульптором. Он самоучка и творить чудеса может из чего угодно.

Житель Черкасской области делает скульптуры из снега (видео: YouTube)