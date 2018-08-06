"Каждое голосование приводит к катастрофе": известный журналист высказался по поводу выборов в Украине

Фото: Виталий Портников (facebook.com/portnikov)

Портников объяснил, почему нужно отменить выборы в Украине

Известный украинский журналист и публицист Виталий Портников считает, что выборы президента в Украине стоит отменить. Почему нужно это сделать, он рассказал в своем интервью изданию "Апостроф".

Так, журналист сообщил, что голосование украинцев имеет чисто символическое значение. По его мнению, в стране сейчас политический хаос, и закончится он только при двух условиях. "Первое – конституционные изменения, отмена общенародных президентских выборов. И это то, на что украинские политики не могут пойти", - сказал Портников.

Он считает, что украинский народ оказался совершенно не способным голосовать на общенародных президентских выборах. "Он не сдал экзамен на политическую зрелость. Каждое голосование украинцев на президентских выборах приводит к катастрофе украинского государства. В 1994-м они выбрали модель олигархического государства, в 1998-м проголосовали за ее продолжение, в 2004-м отстояли выбор на Майдане, но потом разочаровались в своем избраннике, в 2010-м году избрали бандита, а после 2014-го снова разочаровались в президенте, которого выбрали в первом туре. Так, может, уже хватит? Может, дело не в президентах? Может, пора изменить что-то в консерватории?", - высказался журналист.

Виталий Портников отметил, что страна нуждается в полноценной парламентской республике с премьер-министром во главе и президентом в качестве символа национального единства. "Это поможет избежать таких кризисов. Хотят украинцы хаоса – будет им хаос до 2024 года, возможно, и дольше. До того момента, когда у политиков хватит ума забрать у ребенка игрушку", - добавил журналист.

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