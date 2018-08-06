"Кожне голосування призводить до катастрофи": відомий журналіст висловився з приводу виборів в Україні

Фото: Віталій Портніков (facebook.com/portnikov)

Портников пояснив, чому потрібно скасувати вибори в Україні

Відомий український журналіст і публіцист Віталій Портников вважає, що вибори президента в Україні варто відмінити. Чому потрібно це зробити, він розповів у своєму інтерв'ю виданню "Апостроф".

Так, журналіст повідомив, що голосування українців має суто символічне значення. На його думку, в країні зараз політичний хаос, і він закінчиться тільки за двох умов. "Перша – конституційні зміни, скасування загальнонародних президентських виборів. І це те, на що українські політики не можуть піти", - сказав Портніков.

Він вважає, що український народ виявився зовсім не здатним голосувати на загальнонародних президентських виборах. "Він не здав іспит на політичну зрілість. Кожне голосування українців на президентських виборах призводить до катастрофи української держави. У 1994-му вони вибрали модель олігархічної держави, в 1998-му проголосували за її продовження, у 2004-му відстояли вибір на Майдані, але потім розчарувалися в своєму обранцеві, в 2010-му році обрали бандита, а після 2014-го знову розчарувалися у президенті, якого обрали в першому турі. То, може, вже вистачить? Може, справа не в президентах? Може, настав час змінити щось в консерваторії?", - висловився журналіст.

Віталій Портников зазначив, що країна потребує повноцінної парламентської республіки з прем'єр-міністром на чолі і президента як символа національної єдності. "Це допоможе уникнути таких криз. Хочуть українці хаосу – буде їм хаос до 2024 року, можливо, і довше. До того моменту, коли у політиків вистачить розуму забрати у дитини іграшку", - додав журналіст.

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