Яке дерево посадити біля будинку, щоб у ньому завжди панувало щастя

Липа

Липа в народних віруваннях вважалася світлим і благословенним деревом. Її використовували для лікування хвороб, оскільки вірили, що всі людські недуги залишаються на липі у вигляді наростів.

Липові прути ніколи не використовували для биття худоби, адже це вважалося поганою прикметою, що могло призвести до загибелі тварин.

Береза

Береза - дерево, навколо якого сформувалося багато народних легенд та вірувань. Вона символізує захисну силу, і вважається, що, доторкнувшись до її стовбура, можна позбутися негативної енергії та відновити сили.

У старовину люди вірили, що якщо вилити воду, в якій купалася хвора людина, під коріння берези, хвороба піде в землю. Однак березу також пов'язували зі зловісними властивостями: нарости на її стовбурі вважали наслідком чорної магії, і до таких дерев не радили торкатися.

Саджати березу близько до дому теж не рекомендували. Існувала прикмета, що це може викликати жіночі хвороби та навіть безпліддя. Особливо остерігалися одиноких дерев, під якими, за віруваннями, спочивають душі невинно вбитих людей. Сік з них намагалися не пити, вважаючи, що він містить кров небіжчика.

Вишня

Вишня здавна вважається символом родючості та достатку. У народі вірили, що якщо розпалити багаття біля вишні під час її цвітіння, це допоможе залучити в дім гроші та матеріальний добробут.

Також вишня використовувалася для лікування хвороб. Листя, зібране до заходу Сонця, набивали у подушку для хворого, що, за віруванням, допомагало швидше подолати недугу та повернути здоров'я.

Дуб

Дуб здавна вважається символом влади та стабільності. За старовинними прикметами, посаджений біля дому дуб приносить успіх у роботі та допомагає залучити фінансовий достаток.

Крім того, дуб часто використовували для зміцнення сімейного щастя. У день весілля молодята повинні були тричі обійти дерево, тримаючись за руки. Це, за традицією, обіцяло їм щасливий, міцний і довгий шлюб.

Шипшина

Шипшина, навколо якої сформувалося багато прикмет і забобонів, вважається рослиною, що приваблює кохання та щастя. Вірили, що посаджений біля дому кущ шипшини приносить мир і гармонію в сім’ю.

Шипшина також допомагала залучити вдале заміжжя. Дівчатам радили зрізати квітку під час цвітіння, засушити її і зберігати під подушкою - це, за повір’ям, сприяло щасливому шлюбу.