Кеті Перрі радять зникнути після польоту в космос: "Вона втратила зв'язок з реальністю"

Космічна подорож Кеті Перрі, яку організувала компанія Blue Origin, тривала 11 хвилин і була подана як символ жіночої сили. Проте замість захоплення співачка зіткнулася з хвилею критики.

Що сталося з репутацією Кеті Перрі, детальніше розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на DailyMail .

Що відомо про критику польоту

Кеті Перрі здійснила політ у космос 14 квітня 2025 року. На борту ракети NS-31 разом із нею були Лорен Санчес, Гейл Кінг, Аіша Боу, Аманда Нгуєн та Керіанн Флінн. Вбрані в сині комбінезони, з макіяжем та зачіскою новоспечені астронавтки висловили неабияке захоплення від отриманого досвіду.

Тим часом користувачі атакували дам, особливо популярну співачку. Багатьом не сподобалося, що багатійки витрачають гроші на усілякі експерименти в той час, як планета "буквально палає". Критики назвали політ марнотратним та екологічно шкідливим на тлі глобальних економічних проблем.

Як постраждала репутація Кеті Перрі

Вона зазнала найбільшої критики з-поміж усіх учасниць. Все через поведінку після короткого польоту. Соцмережі зарясніли мемами з моментом, де вона після приземлення виходить з капсули, підіймає ромашку до неба, а потім драматично падає на коліна та цілує землю.

Katy Perry exiting the rocket capsule. pic.twitter.com/rSIApEQ8m2 — Pop Crave (@PopCrave) April 14, 2025

Гарні коментарі зірки, що їхня місія "завжди була про любов і приналежність", теж викликали несприйняття. А реклама майбутнього туру під кадрами з польоту додала ще більше сумнівів щодо її мотивів.

"Річ не в тому, щоб співати свої пісні. Йдеться про колективну енергію всередині. Це про нас. Про те, щоб створити простір для жінок у майбутньому, займати цей простір і відчувати себе на своєму місці", - казала про політ Перрі.

Кеті Перрі з жіночим екіпажем місії Blue Origin (фото: instagram.com/katyperry)

Експерт з репутації Ерік Шиффер вважає, що артистка такою поведінкою зруйнувала свою репутацію. Намагаючись залишитися на плаву, вона нанесла своєму іміджу шкоди, яка може бути "поза межами" виправлення.

"Кеті увійшла в зону не просто кар’єрної кризи, а повного знищення кар’єри - її бренд тепер асоціюється з фальшивим фемінізмом і провалом", - пояснив він.

PR-спеціаліст назвав Перрі "зіркою, яка втратила зв’язок з реальністю". І він не єдиний з шоубізнесу, хто негативно висловився про політ. Голлівудські колеги артистки теж виступили проти космічної місії. Серед таких були Емілі Ратаковскі, Олівія Вайлд, Олівія Манн, Емі Шумер та Марта Стюарт.

Щоб відновити репутацію, експерт радить Кеті взяти річну паузу.

"Перрі слід зникнути з публічного простору, перш ніж вона перетвориться на повноцінний мем", - констатував він.

Минулого року Кеті спровокувала хвилю критики, коли продовжила роботу з музичним продюсером та композитором Dr. Luke, якого співачка Кеша звинуватила у насильстві. Саме тому у багатьох людей феміністичні настрої Перрі не викликали довіри.