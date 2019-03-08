Кейт Миддлтон расстроена: ее любимый бренд обанкротился

Кейт Миддлтон была частым гостем в магазинах L.K. Bennett

Бренд L.K. Bennett, который так любит Кейт Миддлтон, закрывает свои магазины в Англии. Причина довольно банальна - бренд одежды и обуви объявил о банкротстве.

На сегодняшний день в Англии закрылись уже 5 из 39 розничных точек (в Лондоне, Ливерпуле, Шеффилде и Бристоле), а под увольнение попали 55 человек (всего будут уволены около 500 сотрудников компании).

Как пишут западные СМИ, причиной банкротства основанного в 1990 году бренда в первую очередь стали жесткие условия торговли для ритейлеров. Кроме того, на решение руководства L.K. Bennett повлияло повышение арендной платы и налога на недвижимость в стране. А еще, как оказалось, L.K. Bennett задолжал почти 500 тыс. евро другому бренду одежды House of Fraser.

Отметим, что одежду и обувь бренда L.K. Bennett предпочитают носить герцогиня Кембриджская, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и многие другие знаменитости.

Миддлтон, к слову, очень любит ботинки со шнуровкой на устойчивом каблуке от этого бренда.

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Самая же любимая модель герцогини - Marissa стоимостью около 350 евро.

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

А в строгом платье и жакете от L.K. Bennett Кейт Миддлтон выходила в свет уже несколько раз.