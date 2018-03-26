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"Киев у вас какого рода?": на росТВ унизили украинский язык

STYLERLIFE        26.03.2018 - 14:22
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Пропагандисты решили съязвить на тему известного высказывания

Российский  пропагандист Владимир Соловьев неуместно пошутил над украинским языком в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1".

"Я кстати не понял: Киев у вас какого рода? Киев — мать городов русских? Если Киев – мать городов русских, то почему он мужского рода?" — сказал он.

В ответ на это беглый экс-нардеп Украины Владимир Олейник уточнил, что именно русских городов, а не украинских.

"Там все очень сложно, Володя. Город — місто, вообще среднего рода по-украински. Киев — це він. А мать — это русизм, это мы вообще рассматривать не будем", — с сарказмом сказал российский политолог Дмитрий Куликов.

Видео: Эфир программы "Воскресный вечер" (youtube.com/Вечер с Владимиром Соловьевым)

"Я еще раз повторю: если Киев — мать городов русских, верните старушку на родину!" — добавил в конце Владимир Соловьев.

Ранее скандальный Соловьев отметился очередным истерическим обвинением в адрес Украины.

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Теги: росТВ
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