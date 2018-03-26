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"Київ у вас якого роду?": на росТБ принизили українську мову

STYLERLIFE        26.03.2018 - 14:22
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Пропагандисти вирішили дошкулити на тему відомого висловлювання

Російський пропагандист Володимир Соловйов недоречно пожартував над українською мовою в ефірі програми "Недільний вечір" на телеканалі "Росія 1".

"Я до речі не зрозумів: Київ у вас якого роду? Київ — мати міст руських? Якщо Київ – мати міст руських, то чому він чоловічого роду?" — сказав він.

У відповідь на це побіжний екс-нардеп Володимир Олійник уточнив, що саме російських міст, а не українських.

"Там все дуже складно, Володя. Місто — місто, взагалі середнього роду по-українськи. Київ — це він. А мати — це русизм, це ми взагалі розглядати не будемо", — з сарказмом сказав російський політолог Дмитро Куликов.

Відео: Ефір програми "Недільний вечір" (youtube.com/Вечер з Володимиром Соловйовим)

"Я ще раз повторю: якщо Київ — мати міст руських, поверніть стареньку на батьківщину!" — додав в кінці Володимир Соловйов.

Раніше скандальний Соловйов відзначився черговим істеричним звинуваченням на адресу України.

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Теги: росТВ
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