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В Киеве два автомобиля упали в строительный котлован: пострадали четыре человека (видео)

STYLERLIFE        16.03.2018 - 18:23
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

На месте ведения ремонтных работ за сутки произошло два ДТП

В Оболонском районе Киева в пятницу, 16 марта, два автомобиля попали в строительный котлован. Аварии произошли в разное время на улице Богатырской, 32. Об этом сообщает "Информатор".

Первый водитель направлялся в сторону Вышгорода. На месте стояли знаки о ремонте дороги. Однако машина сошла с трассы и перед падением пролетела еще около десяти метров. Водитель был госпитализирован. По предварительным данным, у мужчины перелом ноги. Инцидент произошел около 1:00.

Спустя несколько часов еще один автомобиль слетел с дороги и упал в тот же строительный котлован. Пострадали три человека.

 

Фото: ДТП (Дмитрий Коротчин/kiev.informator.ua)

Отец пострадавшего в первом ДТП, которое случилось на том же участке дороги, приехал для того чтобы эвакуировать автомобиль своего сына. Прямо у него на глазах с трассы в яму упал Dacia Logan.

Видео: Два автомобиля упали в котлован (YouTube/informator.ua)

В машине находился водитель и две гражданки Словении. Мужчина получил перелом пятки и пальцев на руке. Всех госпитализировали. Вторая авария произошла около 6:00.

В издании отметили, что Nissan, который первым упал  в котлован, ремонту и восстановлению не подлежит.

 

Фото: Первое ДТП (Дмитрий Коротчин/kiev.informator.ua)

Видео: Первое ДТП (YouTube/informator.ua)

Ранее сообщалось, что во Львове "копы" остановили пьяного врача на Land Rover.

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