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"Упасть перед вами на колени": во Львове "копы" остановили пьяного врача на Land Rover

STYLERLIFE        16.03.2018 - 16:14
Фото: Пьяный водитель (Pexels.com)
Фото: Пьяный водитель (Pexels.com)

Водитель нарушил правила дорожного движения

В ночь на пятницу, 16 марта, на перекрестке улиц Зеленая – Студенческая во Львове патрульные становили автомобиль Land Rover за нарушение ПДД. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Во время общения с 37-летним водителем патрульные заметили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

"Также, инспекторы выяснили, что 27 января этого года на водителя уже составляли протокол за нетрезвое вождение, однако решения суда еще нет. К тому же, недавно он стал участником ДТП", – сообщает патрульная полиция.

Видео: "Копы" остановили пьяного врача (facebook.com/lvivpolice)

Представившись врачом, водитель сказал, что не доверяет "драгеру", и хочет пройти проверку на алкоголь в больнице.

В медучреждении, куда доставили нарушителя, дежурный врач заявил, что мужчина нуждается в госпитализации, рентгене головы,  и он уже их пациент.

Патрульные заставили медиков взять кровь водителя на анализ, но врач отказался предоставлять предварительное заключение патрульным, и направил водителя на госпитализацию.

"Оставьте коллегу в покое, он главный врач, ну я вас прошу, упасть перед вами на колени", - сказал он.

Скриншот поста (facebook.com/lvivpolice)

Как сообщает "Форпост", патрульные остановили главного врача 6-й клинической больницы во Львове Юрия Токарева.

Свидетели, которые присутствовали во время забора крови на анализ, не уверены, что кровь действительно его, поскольку в больницу сразу же приехала мать водителя – главный врач 2-й клинической больницы.

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