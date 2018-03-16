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В Харькове подросток на BMW без прав устроил аварию

STYLERLIFE        16.03.2018 - 15:22
Фото: ДТП в Харькове (facebook.com/kharkivpolice)
Фото: ДТП в Харькове (facebook.com/kharkivpolice)

По данным полиции, причиной случившегося стали действия водителя BMW

В ночь с 15 на 16 марта в Харькове произошла авария с участием автомобилей BMW 323i и Dacia Logan. ДТП имело место на перекрестке проспекта Науки и улицы Культуры.Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области на Facebook.

По данным полиции, причиной случившегося стали действия водителя BMW, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Скриншот (facebook.com/kharkivpolice)

Во время оформления аварии правоохранители выяснили, что за рулем находился 17-летний парень, который не имел права управлять машиной. 

Фото: ДТП в Харькове (facebook.com/kharkivpolice)

На него составили протокол по статье 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, что привeло к ДТП), а также вынeсли постановление за управление транспортным средством без прав (часть 2 статьи 126 КУоАП). Собранные материалы пeрeдадут на рассмотрение суда.

Как ранее сообщалось, в Киеве возле заправки девушка на Hyundai разбилась о Gelandewagen.

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