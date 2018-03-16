У Харкові підліток на BMW без прав влаштував аварію

За даними поліції, причиною події стали дії водія BMW

В ніч з 15 на 16 березня в Харкові сталася аварія за участю автомобілів BMW 323i і Dacia Logan. ДТП мало місце на перехресті проспекту Науки та вулиці Культури.Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Харківської області на Facebook.

За даними поліції, причиною події стали дії водія BMW, який виїхав на перехрестя на заборонний сигнал світлофора.

Скріншот (facebook.com/kharkivpolice)

Під час оформлення аварії правоохоронці з'ясували, що за кермом перебував 17-річний хлопець, який не мав права керувати машиною.

Фото: ДТП у Харкові (facebook.com/kharkivpolice)

На нього склали протокол за статтею 124 Купап (порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП), а також винесли постанову за керування транспортним засобом без прав (частина 2 статті 126 Купап). Зібрані матеріали передадуть на розгляд суду.

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