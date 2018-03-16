"Впасти перед вами на коліна": у Львові "копи" зупинили п'яного лікаря на Land Rover

Водій порушив правила дорожнього руху

У ніч на п'ятницю, 16 березня, на перехресті вулиць Зелена - Студентська у Львові патрульні становили автомобіль Land Rover за порушення ПДР. Про це повідомила прес-служба поліції.

Під час спілкування з 37-річним водієм патрульні помітили, що він знаходиться в стані алкогольного сп'яніння.

"Також, інспектори з'ясували, що 27 січня цього року на водія вже складали протокол за нетверезе водіння, однак рішення суду ще немає. До того ж, нещодавно він став учасником ДТП", - повідомляє патрульна поліція.

Відео: "Копи" зупинили п'яного лікаря (facebook.com/lvivpolice)

Представившись лікарем, водій сказав, що не довіряє "драгеру", і хоче пройти перевірку на алкоголь в лікарні.

У медзакладі, куди доставили порушника, черговий лікар заявив, що чоловік потребує госпіталізації, рентгені голови, і він вже їх пацієнт.

Патрульні змусили медиків взяти кров водія на аналіз, але лікар відмовився надавати попередній висновок патрульним, і направив водія на госпіталізацію.

"Залиште колегу в спокої, він головний лікар, ну я вас прошу, впасти перед вами на коліна", - сказав він.

Скріншот поста (facebook.com/lvivpolice)

Як повідомляє "Форпост", патрульні зупинили головного лікаря 6-ї клінічної лікарні у Львові Юрія Токарєва.

Свідки, які були присутні під час забору крові на аналіз, не впевнені, що кров дійсно його, оскільки в лікарню відразу ж приїхала мати водія - головний лікар 2-ї клінічної лікарні.

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