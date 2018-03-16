У Києві два автомобіля впали у будівельний котлован: постраждали чотири людини (відео)

На місці ведення ремонтних робіт за добу сталося дві ДТП

В Оболонському районі Києва в п'ятницю, 16 березня, два автомобілі потрапили у будівельний котлован. Аварії сталися в різний час на вулиці Богатирській, 32. Про це повідомляє "Інформатор".

Перший водій прямував у бік Вишгорода. На місці стояли знаки про ремонт дороги. Проте машина з'їхала з траси і перед падінням пролетіла ще близько десяти метрів. Водій був госпіталізований. За попередніми даними, у чоловіка перелом ноги. Інцидент стався близько 1:00.

Через кілька годин ще один автомобіль злетів з дороги і впав в той же будівельний котлован. Постраждали три людини.

Фото: ДТП (Дмитро Коротчин/kiev.informator.ua)

Батько постраждалого в першому ДТП, яке сталося на тій же ділянці дороги, приїхав для того, щоб евакуювати автомобіль свого сина. Прямо у нього на очах з траси в яму впав Dacia Logan.

Відео: Два автомобіля впали в котлован (YouTube/informator.ua)

В машині знаходився водій і дві громадянки Словенії. Чоловік отримав перелом п'яти і пальців на руці. Всіх госпіталізували. Друга аварія сталася близько 6:00.

У виданні відзначили, що Nissan, який першим впав в котлован, ремонту і відновленню не підлягає.

Фото: Перше ДТП (Дмитро Коротчин/kiev.informator.ua)

Відео: Перше ДТП (YouTube/informator.ua)

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