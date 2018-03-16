Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Києві два автомобіля впали у будівельний котлован: постраждали чотири людини (відео)

STYLERLIFE        16.03.2018 - 18:23
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

На місці ведення ремонтних робіт за добу сталося дві ДТП

В Оболонському районі Києва в п'ятницю, 16 березня, два автомобілі потрапили у будівельний котлован. Аварії сталися в різний час на вулиці Богатирській, 32. Про це повідомляє "Інформатор".

Перший водій прямував у бік Вишгорода. На місці стояли знаки про ремонт дороги. Проте машина з'їхала з траси і перед падінням пролетіла ще близько десяти метрів. Водій був госпіталізований. За попередніми даними, у чоловіка перелом ноги. Інцидент стався близько 1:00.

Через кілька годин ще один автомобіль злетів з дороги і впав в той же будівельний котлован. Постраждали три людини.

 

Фото: ДТП (Дмитро Коротчин/kiev.informator.ua)

Батько постраждалого в першому ДТП, яке сталося на тій же ділянці дороги, приїхав для того, щоб евакуювати автомобіль свого сина. Прямо у нього на очах з траси в яму впав Dacia Logan.

Відео: Два автомобіля впали в котлован (YouTube/informator.ua)

В машині знаходився водій і дві громадянки Словенії. Чоловік отримав перелом п'яти і пальців на руці. Всіх госпіталізували. Друга аварія сталася близько 6:00.

У виданні відзначили, що Nissan, який першим впав в котлован, ремонту і відновленню не підлягає.

 

Фото: Перше ДТП (Дмитро Коротчин/kiev.informator.ua)

Відео: Перше ДТП (YouTube/informator.ua)

Раніше повідомлялося, що у Львові "копи" зупинили п'яного лікаря на Land Rover.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Відомий російський гурт, який виступав в окупованому Криму, потрапив в аварію (фото) У Харкові підліток на BMW без прав влаштував аварію
Теги: авария, ДТП, Оболонь
Супрун пояснила нову модель виклику лікарів додому
Страшне ДТП: у Києві біля заправки дівчина на Hyundai розбилася про Gelandewagen
"Мафію не обдуриш": Портников заявив про нову загрозу для України
Поки медики вибирали косметику: кричущий випадок в онколікарні Миколаєва розлютив українців
On Top