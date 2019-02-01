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В Киеве госпитализировали афонского старца: подробности

STYLERЖизнь    01.02.2019 - 22:03
В Киеве госпитализировали афонского старца: подробности
Фото: игумен Афонского Ватопедского монастыря архимандрит Ефрем

Священник ранее уже переживал сердечные приступы

В Киеве госпитализировали игумена Афонского Ватопедского монастыря архимандрита Ефрема (Василиоса Куцу), который прибыл на интронизацию предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания, которая состоится 3 февраля в Софийском соборе. У 62-летнего священника случился сердечный приступ, передает "Царьград" в пятницу, 1 февраля, со ссылкой на собственные источники.

Медики не готовы точно сказать, как долго старец пробудет в больнице.

Отмечается, что из-за инфаркта Ефрем не сможет присутствовать на торжественном мероприятии.

Архимандрит прибыл в украинскую столицу по указанию Вселенского патриарха Варфоломея.

Добавим, что Ефрем ранее уже переживал сердечные приступы. После одного из них ему провели операцию стентирования сердца.

Также напомним, что в ноябре 2018 года архимандрит попал в ДТП в Западной Македонии. 

Как сообщалось ранее, на предстоящей интронизации Епифания 3 января не будет монахов из 13 афонских монастырей, которые проголосовали против того, чтобы принимать участие в данной церемонии. 

Также мы писали о том, что 31 января 2019 года, вступил в силу закон, который регулирует смену подчиненности религиозных общин, в частности, переход в Православную церковь Украины.

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