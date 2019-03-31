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Скандал на выборах: в Киеве вывесили карту Украины без Крыма

STYLERЖизнь    31.03.2019 - 21:33
Скандал на выборах: в Киеве вывесили карту Украины без Крыма
Коллаж: РБК-Украина

Выборы 2019 закончились новым скандалом

Выборы президента Украины уже закончились, они проходили с 8:00 до 20:00. Сегодня, 31 марта, в столичной школе №276, которая находится по адресу ул. Сержа Лифаря, 14, в актовом зале на сцене висело большое изображение Украины без Крыма. Об этом говорится в сообщении группы "Захисти свій голос" в Facebook.

В группе отметили что на этот инцидент должны обратить внимание правоохранительные органы и наказать виновных.

Скандал на выборах: в Киеве вывесили карту Украины без Крыма

Фото: facebook.com/zahysty.holos

Пользователи сети также отреагировали на это.

"Они, несчастные, географии не знают. Пожалуй, географичка в декрете!";

"Уволить директора, пусть ищет работу в Рашке";

"Раньше, при СССР дети, которые заканчивали школу, были грамотнее, чем родители. Сейчас - наоборот";

"Ну и где этот директор школы, почему они учат детей?!".

Скандал на выборах: в Киеве вывесили карту Украины без КрымаСкриншот с Facebook

Напомним, что сегодня, 31 марта, выборы президента 2019 уже отличились многими курьезными случаями в разных уголках Украины. Так, в городе Ровно мужчина искал пришельцев, а в Днепропетровской области "специальнми сейфами" для хранения бюллетеней стали холодильник и кастрюля.

Мы также писали о том, что внук Петра Порошенко наступил на бюллетень и чуть не порвал его. Эта курьезная ситуация попала на видео.

Ранее сообщалось о том, что как голосуют на выборах президента политики и чиновники Украины, включая Уляну Супрун, Олега Ляшко, Владимира Зеленского и других.

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