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Интервью

В Киеве на Лысой горе обнаружили боеприпас времен Второй мировой войны

STYLERLIFE        23.06.2018 - 20:15
Иллюстративное фото (OSCE/Evgeniy Maloletka)
Иллюстративное фото (OSCE/Evgeniy Maloletka)

Боеприпас вывезли на полигон

В Киеве обнаружили минометную мину времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Во время плановой проверки на Лысой горе, в Голосеевском районе столицы, была обнаружена минометная мина времен Второй мировой войны.

"Во время плановой проверки территории урочища Лысая гора в Голосеевском районе, работниками первого специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования было обнаружено минометную мину АС-76 мм, времен Второй мировой войны", - сказано в сообщении.

Боеприпас вывезли на полигон и там уничтожили.

Как сообщает ГСЧС, с начала 2018 года, на территории города Киева было обнаружено и уничтожено 649 единиц разнокалиберных взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Кроме того, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям просят жителей города, а также гостей столицы, быть осторожными и в случае обнаружения боеприпасов времен прошлых войн немедленно сообщать в соответствующие службы с точными координатами местонахождения, так как эти предметы могут быть до сих пор взрывоопасны.

Кстати, в Николаеве ветеран АТО перевозил в маршрутке боевую мину.

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Теги: мина, оружие, боеприпасы
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