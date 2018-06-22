В Николаеве ветеран АТО перевозил в маршрутке боевую мину (фото)

Полицейские задержали АТОшника

В Николаеве ветеран АТО в общественном транспорте перевозил в полиэтиленовом пакете 82 мм минометную мину. Об этом передает местное издание novosti-n.org.

Сообщается, что полицейские задержали бывшего военнослужащего.

Фото: novosti-n.org

В издании отметили, что бывший участник АТО хотел продать эту минометную мину. Он встретился в покупателем, вместе они сели в маршрутку и поехали, чтобы рассмотреть товар и рассчитаться. Однако перед этим потенциальный покупатель позвонил в полицию.

Фото: novosti-n.org

Мина оказалась боевой, к тому же, с вкрученным взрывателем.

Фото: novosti-n.org

Сам же задержанный утверждал, что мина не несет угрозы, ведь ее обезвредили его знакомые саперы в зоне АТО.

Фото: novosti-n.org

Мужчина рассказал, что служил в 72-ой бригаде ВСУ в звании старшего лейтенанта. 2,5 года находился в зоне АТО на передовой.

"Я хотел эту мину передать в музей, чтобы все видели, что нам присылают сюда сепаратисты", - сказал военослужащий.

Фото: novosti-n.org

На место происшествия были вызваны взрывотехники, которые обезвредили мину и увезли ее для ликвидации.

Видео: В Николаеве АТОшник вез мину в маршрутке (youtube.com/Новости-N)

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