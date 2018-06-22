У Миколаєві ветеран АТО перевозив у маршрутці бойову міну (фото)

Поліцейські затримали АТОшника
У Миколаєві ветеран АТО в громадському транспорті перевозив у поліетиленовому пакеті 82 мм мінометну міну. Про це передає місцеве видання novosti-n.org.
Повідомляється, що поліцейські затримали колишнього військовослужбовця.
Фото: novosti-n.org
У виданні зазначили, що колишній учасник АТО хотів продати цю мінометну міну. Він зустрівся з покупцем, разом вони сіли в маршрутку і поїхали, щоб розглянути товар і розрахуватися. Однак перед цим потенційний покупець подзвонив в поліцію.
Фото: novosti-n.org
Міна виявилася бойовою, до того ж, з вкрученим підривником.
Фото: novosti-n.org
Сам же затриманий стверджував, що міна не несе загрози, адже її знешкодили його знайомі сапери в зоні АТО.
Фото: novosti-n.org
Чоловік розповів, що служив у 72-ій бригаді ВСУ у званні старшого лейтенанта. 2,5 року перебував у зоні АТО на передовій.
"Я хотів цю міну передати в музей, щоб всі бачили, що нам присилають сюди сепаратисти", - сказав военослужащий.
Фото: novosti-n.org
На місце події були викликані вибухотехніки, які знешкодили міну і відвезли її для ліквідації.
Відео: У Миколаєві АТОшник віз міну в маршрутці (youtube.com/Новости-N)
Раніше повідомлялося, що на Донбасі бойовики обстріляли машину медичної бригади.
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