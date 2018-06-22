У Миколаєві ветеран АТО перевозив у маршрутці бойову міну (фото)

Поліцейські затримали АТОшника

У Миколаєві ветеран АТО в громадському транспорті перевозив у поліетиленовому пакеті 82 мм мінометну міну. Про це передає місцеве видання novosti-n.org.

Повідомляється, що поліцейські затримали колишнього військовослужбовця.

Фото: novosti-n.org

У виданні зазначили, що колишній учасник АТО хотів продати цю мінометну міну. Він зустрівся з покупцем, разом вони сіли в маршрутку і поїхали, щоб розглянути товар і розрахуватися. Однак перед цим потенційний покупець подзвонив в поліцію.

Фото: novosti-n.org

Міна виявилася бойовою, до того ж, з вкрученим підривником.

Фото: novosti-n.org

Сам же затриманий стверджував, що міна не несе загрози, адже її знешкодили його знайомі сапери в зоні АТО.

Фото: novosti-n.org

Чоловік розповів, що служив у 72-ій бригаді ВСУ у званні старшого лейтенанта. 2,5 року перебував у зоні АТО на передовій.

"Я хотів цю міну передати в музей, щоб всі бачили, що нам присилають сюди сепаратисти", - сказав военослужащий.

Фото: novosti-n.org

На місце події були викликані вибухотехніки, які знешкодили міну і відвезли її для ліквідації.

Відео: У Миколаєві АТОшник віз міну в маршрутці (youtube.com/Новости-N)

Раніше повідомлялося, що на Донбасі бойовики обстріляли машину медичної бригади.

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