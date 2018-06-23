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У Києві на Лисій горі виявили боєприпаси часів Другої світової війни

STYLERLIFE        23.06.2018 - 20:15
Ілюстративне фото (OSCE/Yevhen Maloletka)
Ілюстративне фото (OSCE/Yevhen Maloletka)

Боєприпаси вивезли на полігон

У Києві виявили мінометну міну часів Другої світової війни. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Під час планової перевірки на Лисій горі, в Голосіївському районі столиці, була виявлена мінометна міна часів Другої світової війни.

"Під час планової перевірки території урочища Лиса гора в Голосіївському районі, працівниками першого спеціального центру швидкого реагування та гуманітарного розмінування було виявлено мінометну міну АС-76 мм, часів Другої світової війни", - сказано в повідомленні.

Боєприпаси вивезли на полігон і там знищили.

Як повідомляє ДСНС, з початку 2018 року, на території міста Києва було виявлено та знищено 649 одиниць різнокаліберних вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

Крім того, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій просять жителів міста, а також гостей столиці бути обережними і в разі виявлення боєприпасів часів минулих воєн негайно повідомляти у відповідні служби з точними координатами місцезнаходження, так як ці предмети можуть бути досі вибухонебезпечні.

До речі, у Миколаєві ветеран АТО перевозив у маршрутці бойову міну.

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Теги: мина, оружие, боеприпасы
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