ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве маршрутчик брызнул в лицо газовым баллончиком известному волонтеру

STYLERЖизнь    19.03.2019 - 18:35
В Киеве маршрутчик брызнул в лицо газовым баллончиком известному волонтеру
Коллаж РБК-Украина

После словестной перепалки волонтер предложил маршрутчику выйти поговорить

В Киеве водитель маршрутки №463 брызнул в известного волонтера и участника АТО газовым баллончиком и уехал. Об этом пострадавший Тим Златкин написал на своей странице в Facebook.

По словам волонтера, до этого маршруточник вымогал плату за проезд у трех женщин, не смотря на то, что у них были льготы, и они могут ехать бесплатно.

Но словесная перепалка между Златкиным и водителем маршрутки началась после того, как последний заявил, что теперь он понимает, почему Донбасс бунтует.

"С этого слова я не выдержал и потребовал рассказать что-то про Донбасс мне", - написал пострадавший.

Волонтер потребовал водителя остановить маршрутку и выйти поговорить. После этого маршруточник достал газовый баллончик и брызнул им в лицо Златкину.

В Киеве маршрутчик брызнул в лицо газовым баллончиком известному волонтеру

Фото: facebook.com/akvilifer

После этого мужчина вызвал полицию. Кроме того, ему помогли сотрудники скорой помощи, от госпитализации пострадавший отказался. Он отметил, что находится в коридоре Оболонского райотдела полиции.

"Полчаса стояния в коридоре райотдела ни к чему не привели. Никто ко мне не выходит, показания и заявление принимать отказываются, дежурный включает дурака, грубит, отказывается признаться кто он, назвать фамилию и номер жетона, рапорт патрулька ему не передала. Позвонил на "102" и зафиксировал жалобу, обещали передать дежурному по Оболонскому району", - заявил волонтер.

После этого он написал, что звонок на номер "102" подействовал, его пригласили в кабинет написать объяснение.

Пользователи сети сильно возмутились действиями маршрутчика и оставили гневные комментарии.

"Номер машины запомнил?" - написал Виталий Лезебняк.

"Ничего себе", - отметил Никита Марченко.

"Выйти поговорить", а чего ты хотел в ответ?" - прокомментировал Алекс Петров.

"Ужас", - написала Катерина Демчук.

Напомним, что в сети поддержали иностранца, избившего женщин в Киеве.

Ранее сообщалось о том, что под Киевом маршрутчик зверски избил пассажира.

В Киеве объявлен повышенный уровень опасности: что произошло Крымнашист попался: детали скандала на киевском вокзале (видео)
Новости Украины Киевдрака
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь