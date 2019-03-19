В Киеве маршрутчик брызнул в лицо газовым баллончиком известному волонтеру

После словестной перепалки волонтер предложил маршрутчику выйти поговорить

В Киеве водитель маршрутки №463 брызнул в известного волонтера и участника АТО газовым баллончиком и уехал. Об этом пострадавший Тим Златкин написал на своей странице в Facebook.

По словам волонтера, до этого маршруточник вымогал плату за проезд у трех женщин, не смотря на то, что у них были льготы, и они могут ехать бесплатно.

Но словесная перепалка между Златкиным и водителем маршрутки началась после того, как последний заявил, что теперь он понимает, почему Донбасс бунтует.

"С этого слова я не выдержал и потребовал рассказать что-то про Донбасс мне", - написал пострадавший.

Волонтер потребовал водителя остановить маршрутку и выйти поговорить. После этого маршруточник достал газовый баллончик и брызнул им в лицо Златкину.

Фото: facebook.com/akvilifer

После этого мужчина вызвал полицию. Кроме того, ему помогли сотрудники скорой помощи, от госпитализации пострадавший отказался. Он отметил, что находится в коридоре Оболонского райотдела полиции.

"Полчаса стояния в коридоре райотдела ни к чему не привели. Никто ко мне не выходит, показания и заявление принимать отказываются, дежурный включает дурака, грубит, отказывается признаться кто он, назвать фамилию и номер жетона, рапорт патрулька ему не передала. Позвонил на "102" и зафиксировал жалобу, обещали передать дежурному по Оболонскому району", - заявил волонтер.

После этого он написал, что звонок на номер "102" подействовал, его пригласили в кабинет написать объяснение.

Пользователи сети сильно возмутились действиями маршрутчика и оставили гневные комментарии.

"Номер машины запомнил?" - написал Виталий Лезебняк.

"Ничего себе", - отметил Никита Марченко.

"Выйти поговорить", а чего ты хотел в ответ?" - прокомментировал Алекс Петров.

"Ужас", - написала Катерина Демчук.

Напомним, что в сети поддержали иностранца, избившего женщин в Киеве.

Ранее сообщалось о том, что под Киевом маршрутчик зверски избил пассажира.