В Киеве мемориал воинам АТО обставили мусорными баками

Пользователи соцсети возмутились такими действиями коммунальщиков

Возле мемориала героям Небесной Сотни и героям АТО на Михайловской площади в Киеве коммунальщики установили несколько мусорных баков. Об этом в Facebook сообщила народный депутат (БПП) Ольга Богомолец.

Она рассказала, что на Михайловской площади вдоль мемориала погибшим воинам АТО, созданным родственниками бойцов и волонтерами, коммунальщики поставили в ряд мусорники и перекрыли доступ людей к стене, на которой размещены фотографии и фамилии героев.

"Это позорное надругательство над памятью погибших, и власти города немедленно отреагировать на действия коммунальных служб", - считает Богомолец.

По ее словам, одна из проблем современной Украины в том, что "большинство чиновников очень быстро забывают о своем народе".

"Сегодня все чиновники вроде уважают героев, отдавших жизнь, защищая Украину, а уже завтра забывают их и превращают мемориалы АТО в свалки", - посетовала нардеп.

Она также обратила внимание, что Киев до сих пор чуть ли не единственный крупный город в Украине, не имеющий полноценного мемориала погибшим воинам АТО.

Фото: facebook.com/olgabogomolets

"Поэтому вместо того, чтобы заставлять место памяти мусорниками - городской власти лучше бы подумать над тем, как достойно увековечить память тех, кто погиб, защищая мир на нашей земле. Мусорники от мемориала волонтеры и матери погибших оттащили и убрали. Но, к сожалению, мусор в головах отдельных людей убрать не так просто", - подытожила Богомолец.

Скриншот поста (facebook.com/olgabogomolets)

Пользователи соцсети возмутились такими действиями коммунальщиков.

Скриншот комментариев (facebook.com/olgabogomolets)

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