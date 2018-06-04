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У Києві меморіал воїнам АТО обставили сміттєвими баками

STYLERLIFE        04.06.2018 - 22:32
Фото: facebook.com/olgabogomolets
Фото: facebook.com/olgabogomolets

Користувачі соцмережі обурилися такими діями комунальників

Біля меморіалу героям Небесної Сотні і героям АТО на Михайлівській площі в Києві комунальники встановили кілька сміттєвих баків. Про це Facebook повідомила народний депутат (БПП) Ольга Богомолець.

Вона розповіла, що на Михайлівській площі вздовж меморіалу загиблим воїнам АТО, створених родичами бійців і волонтерами, комунальники поставили в ряд смітники і перекрили доступ людей до стіни, на якій розміщені фотографії і прізвища героїв.

"Це ганебне наругу над пам'яттю загиблих, і влада міста негайно відреагувати на дії комунальних служб", - вважає Богомолець.

За її словами, одна з проблем сучасної України в тому, що "більшість чиновників дуже швидко забувають про свій народ".

"Сьогодні всі чиновники начебто поважають героїв, які віддали життя, захищаючи Україну, а вже завтра забувають їх і перетворюють меморіали АТО в сміттєзвалища", - заявила нардеп.

Вона також звернула увагу, що Київ досі чи не єдине велике місто в Україні, не має повноцінного меморіалу загиблим воїнам АТО.

Фото: facebook.com/olgabogomolets

"Тому замість того, щоб змушувати місце пам'яті смітниками - міська влада краще б подумати над тим, як гідно увічнити пам'ять тих, хто загинув, захищаючи мир на нашій землі. Смітники від меморіалу волонтери та матері загиблих відтягли і прибрали. Але, на жаль, сміття в головах окремих людей прибрати не так просто", - підсумувала Богомолець.

Скріншот поста (facebook.com/olgabogomolets)

Користувачі соцмережі обурилися такими діями комунальників.

Скріншот коментарів (facebook.com/olgabogomolets)

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Теги: АТО, мемориал
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