В Киеве можно пройти маммографию бесплатно: что для этого нужно

Как отмечают медики, маммография является "золотым стандартом" в диагностике обнаружения новообразований молочной железы.

Такой метод позволяет выявить образование в молочной железе еще на этапе формирования микрокальцинации, когда образование невозможно увидеть на УЗИ и при обычном обследовании врачом. То есть обнаружить злокачественные новообразования на начальных стадиях, на доклиническом этапе.

Где бесплатно пройти маммографию и что для этого нужно

В украинской столице теперь в течение месяца - с 14 июля по 14 августа - любой желающий может бесплатно пройти маммографическое обследование.

Проверки осуществляются в клинике в Соломенской районе Киева по адресу ул. Семьи Идзиковских, 3, где расположен частный лечебно-диагностический центр "Добробут". Такая опция стала доступна благодаря поддержке международного благотворительного фонда.

Для прохождения тут бесплатной маммографии женщинам младше 40 лет нужно направление врача любого лечебного учреждения.

нужно направление врача любого лечебного учреждения. Женщинам старше 40 лет направление от врача не требуется.

направление от врача не требуется. Запись осуществляется через контакт-центр: (097) 495 28 88, (044) 495 28 88.

Специалисты обращают внимание, что сейчас, во время полномасштабной войны, увеличиваются риски возникновения патологий молочной железы.

Как объясняет врач онколог, хирург медицинской сети "Добробут" Юлия Габелко, молочная железа - это "орган-мишень", который всегда реагирует на малейшее изменение гормонального фона. А тот может изменяться по многим причинам, среди которых на первом месте стресс.

"Именно стресс вызывает изменение уровня половых гормонов, что приводит к появлению определенных симптомов со стороны молочной железы: боль, дискомфорт, ощущение нагрубания, выделение из сосков, а также появление уплотнений: как доброкачественных (кисты, фиброаденомы), так и злокачественных.

Длительное ношение белья (например, при нахождении в подвалах, бомбоубежищах) может приводить к появлению ишемии молочных желез - снижение кровоснабжения в тканях приводит к недостатку кислорода, необходимого для клеточного метаболизма.

Ишемия приводит к возникновению образований. Травмы (гематомы) также могут спровоцировать развитие злокачественных новообразований в молочной железе", - рассказала онколог.