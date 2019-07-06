В Киеве мужчина прыгнул с Моста влюбленных на дорогу: все подробности

В Киеве мужчина покончил жизнь самоубийством. Трагедия произошла в центре столицы - на Парковом мосту, который многие знают, как Мост влюбленных. Мужчина спрыгнул прямо на центр проезжей части. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел сегодня, 6 июня, утром около 8 утра. По данным правоохранителей, погибшему на вид около 40 лет. На место трагедии приехала его родственница, но из-за стрессового состояния не смогла прокомментировать случившееся.

В Киеве мужчина прыгнул с Моста влюбленных на проезжую часть (фото: kiev.informator.ua)

На место совершения суицида приехала патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Причины и детали инцидента устанавливаются.

В Киеве мужчина прыгнул с Моста влюбленных на проезжую часть (фото: kiev.informator.ua)

Напомним, что в Киеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил покончить с жизнью после того, как поругался с матерью и девушкой. Он спрыгнул с моста Метро в Днепр, но выжил и самостоятельно выбрался из реки. При этом он не получил никаких травм.

Ранее сообщалось о том, что в селе Мирное Киевской области учитель совершил суицид из-за обвинений в педофилии. Мужчина повесился в лесу, который находиться возле села. Родители пятерых его учеников написали заявление в полицию о том, что он виновен в растлении их детей.

Мы также писали о том, что в Херсонской области 9-летняя девочка покончила жизнь самоубийством. Родители обнаружили мертвое тело ребенка в ванной комнате.