В Киеве нашествие бродяг и бомжей

Фото: Бездомный (РБК-Украина)

Они оккупировали парки и скверы

В столице выросло количество людей без определенного места жительства. Об этом сообщает "Сегодня".

Бездомные в Киеве устраивают пьянки в центральной части города, а также облюбовали лавочки в парках, где устраивают себе лежбища.

По словам эксперта, главы институты реформ и развития Киева Александра Вовченко, количество бездомных в столице может превышать отметку в сто тысяч человек.

"Только около станций метро можно насчитать более чем полторы тысячи человек. Если раньше эти люди летом уезжали в Крым и Одессу, то сейчас многие остаются в Киеве. Часть из них приехала с Востока", - утверждает Вовченко.

Он считает, что их количество будет расти и дальше, так как в стране идет война, у людей падают доходы, а цены постоянно растут.

Однако, по данным департамента социальной политики КНГА, за 2016 года в центре учета бездомных, где им выдают или восстанавливают документы, на учете стояло 1256 человек, а уже в 2017 – 1555 человек. Но, как признаются в самом департаменте, далеко не все обращаются за помощью и таких людей может быть в разы больше.

Социолог Ирина Бекешкина считает, что среди бродяг есть и те, кто оказался жертвой мошенников.

"У людей под видом различных махинаций отбирают жилье, и человек просто остается без крыши над головой. Такие случаи, к сожалению, не единичны", - отметила социолог.

Только вот жителям столицы от этого не легче. Киевляне жалуются, что в центральной части города бомжи устраивают пьянки, пристают к прохожим и устраивают себе ночлежки на лавочках в парках и скверах. Кроме того, бродяги часто стают виновниками пожаров, которые происходят в заброшенных зданиях.

Эксперты считают, что для того, чтобы решить эту проблему глобально, нужно открыть специальные центры, где бы бездомные могли бы переночевать, получить питание или юридическую поддержку.

"За рубежом даже исследуют такую группу населения, как бездомные, чтобы понимать, как можно помочь людям. У нас, насколько мне известно, такие исследования не проводятся", — рассказала социолог Ирина Бекешкина.

В КГГА утверждают, что для бездомных они делают все возможное. В зимний период устанавливают пункты обогрева, обеспечивают теплым питание и одеждой, оказывают медицинскую помощь.

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Видео: РБК-Украина